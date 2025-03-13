Саз на «Евровидении-2025»: Пропаганда азербайджанской музыкальной культуры в контексте международного песенного конкурса - ВИДЕО

Международный песенный конкурс «Евровидение» на протяжении десятилетий сохраняет свою актуальность, оставаясь одним из самых популярных и просматриваемых музыкальных событий в Европе - ежегодно миллионы зрителей собираются у экранов, чтобы насладиться выступлениями артистов из разных стран, демонстрирующих разнообразие музыкальных стилей и культур.

В 2024 году конкурс вновь подтвердил свою привлекательность, собрав значительную телеаудиторию. Согласно данным Европейского вещательного союза, три прямых эфира конкурса посмотрели 163 миллиона человек в 37 странах, что на 1 миллион больше по сравнению с 2023 годом. Доля просмотров финала составила 46,7% — самый высокий показатель с 2006 года, почти втрое превышающий средний показатель телеканалов (17,6%).

Среди молодежной аудитории (15–24 года) доля просмотров финала достигла 58,6%, что является рекордно высоким показателем и более чем в четыре раза превышает средний показатель телеканалов (13,7%).

«Евровидение» предоставляет уникальную платформу для стран-участниц, позволяя им продвигать свою культуру, музыку и национальное достояние на международной арене - артисты часто включают в свои выступления элементы национальной музыки, танцев и костюмов, что способствует укреплению культурных связей и обмену между народами.

В этом году внимание вновь приковано к конкурсу, который состоится в мае в Базеле. Азербайджан на «Евровидении-2025» представит группа Mamagama с песней «Run with U». Основанная в 2021 году в Баку группа известна своим уникальным сочетанием рока, поп-музыки и традиционной азербайджанской музыки. В состав коллектива входят вокалист Асаф Мишиев, гитарист Гасан Гейдар и барабанщик Ариф Иманов. Песня «Run with U» была выпущена 19 февраля 2025 года и уже получила положительные отзывы как на родине, так и за ее пределами.

Именно в этом году впервые в конкурсной песне Азербайджана прозвучит азербайджанский национальный инструмент – саз, сыгравший главную роль и в клипе «Run with U», символизируя связь с культурными корнями Азербайджана и напоминая о богатом музыкальном наследии страны.



Группа Mamagama представит Азербайджан в первом полуфинале «Евровидения-2025», который состоится 13 мая - ее выступление обещает стать одним из самых запоминающихся благодаря сочетанию современного звучания и национального колорита.

Использование азербайджанских национальных инструментов на сцене «Евровидения» далеко не редкость - исполнители из Азербайджана не раз включали в свои номера элементы традиционной музыки, создавая уникальные и запоминающиеся постановки. Давайте вспомним самые яркие примеры, когда национальные инструменты звучали в конкурсных песнях на «Евровидении» и привносили в них особую атмосферу.

Дуэт Эльнур Гусейнов и Самир Джавадзаде представил на «Евровидении-2008» песню «Day After Day», которая запомнилась мощной постановкой, необычным контрастом оперного вокала и рока, а главное - звучанием мугама. Их выступление, включавшее ангельские и демонические образы, до сих пор остается одним из самых ярких и любимых фанатами номеров за всю историю участия Азербайджана в конкурсе. В финале Эльнур и Самир заняли 8-е место.



Спустя четыре года, в 2012-м, традиционные азербайджанские мотивы вновь зазвучали на сцене «Евровидения» в столице Азербайджана, куда конкурс «привезли» победители «Евровидения-2011» Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал. Сабина Бабаева, представлявшая Азербайджан с балладой «When the Music Dies», привлекла к своему выступлению легендарного исполнителя мугама Алима Гасымова, что добавило песне глубины и национального колорита. В аранжировке были использованы национальные инструменты - кяманча, балабан, нагара и гавал, создавая атмосферу традиционной азербайджанской музыки в современной обработке. С.Бабаева завершила международный конкурс на 4-м месте.



В 2019 году мугам снова прозвучал на сцене «Евровидения», когда Азербайджан представил Чингиз Мустафаев с песней «Truth». Хотя композиция была выдержана в современном электронном звучании, в ней использовались этнические вокальные элементы, вдохновленные традиционной азербайджанской музыкой, и вновь прозвучал мугам. Ч.Мустафаев эффектно выступил с визуально впечатляющим номером и занял 8-е место, повторив результат дебютного участия страны.



Мугам вернулся на «Евровидение» в 2024 году, когда Азербайджан представляли Fahree и Илькин Довлатов с песней «Özünlə apar». Это стало знаковым моментом, поскольку в композиции впервые за всю историю участия Азербайджана на конкурсе прозвучал куплет на азербайджанском языке. Этот важный культурный акцент подчеркнул возвращение к традициям и этническим мотивам в рамках современного музыкального звучания, создавая уникальный мост между прошлым и будущим. К сожалению, несмотря на интересное сочетание современной поп-музыки и традиционных этнических мотивов, дуэт не смог пройти в финал.



Одним из самых ярких и незабываемых выступлений Азербайджана на «Евровидении» стало участие Айсель Теймурзаде и Араша в 2009 году с песней «Always». Это был тот момент, когда Азербайджан в очередной раз продемонстрировал свою способность сочетать традиционные мотивы с современными музыкальными тенденциями. Песня оказалась настоящим фейерверком, мгновенно завоевав сердца зрителей по всему миру.

В аранжировке «Always» звучал тар - традиционный азербайджанский струнный инструмент, который добавил композиции уникального звучания, продемонстрировав красоту азербайджанкой музыки. В финале конкурса Айсель и Араш заняли 3-е место, что стало одним из лучших результатов для Азербайджана на «Евровидении».

Подчеркнем, что Айсель Теймурзаде, несмотря на то, что в последние годы отошла от активной музыкальной деятельности, остается любимицей поклонников «Евровидения» как в Азербайджане, так и за его пределами, так как ее участие в «Евровидении-2009» стало одним из самых ярких и запоминающихся моментов в истории музыкального шоу.



Этнические элементы звучат в песнях еще двух азербайджанских исполнителей, которые представили страну на «Евровидении». Однако стоит отметить, что они используются скорее как фрагменты, чем как основные музыкальные мотивы.

В песне Сафуры Ализаде «Drip Drop» (5-е место на конкурсе «Евровидение-2010») звучит ней - традиционный азербайджанский духовой инструмент. Он добавляет восточного колорита композиции, но его роль остается скорее декоративной, он появляется лишь в некоторых моментах трека, подчеркивая этническую атмосферу и создавая интересный контраст с поп-стилем песни.



В песне Диляры Кязимовой «Start a Fire» (22-е место на «Евровидение-2014») звучит балабан — еще один традиционный азербайджанский инструмент. Его звуки также интегрированы в композицию, но, как и в случае с «Drip Drop», балабан использован в ограниченных фрагментах, не становясь центральным элементом аранжировки. Таким образом, этнические элементы, несмотря на их наличие в этих песнях, не занимают ведущего места, но создают неповторимую атмосферу и связывают композиции с азербайджанской музыкальной традицией.



В 2021 году Азербайджан на «Евровидении» представляла Efendi (Самира Эфенди) с песней «Mata Hari», которая сразу привлекла внимание поклонников конкурса своей яркой энергией и уникальным сочетанием этнических мотивов и современного звучания. В записи трека, ставшего впоследствии международным хитом, были использованы азербайджанские национальные инструменты, такие как зурна и нагара, что придает песне характерное восточное звучание. Эти элементы идеально гармонируют с современными музыкальными стилями, создавая для слушателя неповторимую атмосферу этнического звучания.

Особое внимание стоит уделить фразе в тексте песни: «Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən» - это был первый случай, когда в тексте конкурсной песни для «Евровидения» прозвучала фраза на азербайджанском языке, что определенно стало важным культурным акцентом. Кроме того, на конкурсной сцене был использован элемент азербайджанского национального танца «Яллы», что еще больше подчеркнуло связь песни с традициями страны – танец стал важным визуальным элементом выступления.

По сей день Efendi продолжает представлять Азербайджан на международных сценах, принимая участие в сборных концертах и фестивалях по всему миру - «Mata Hari» остается ее визитной карточкой, и ее выступления зрители встречают на «ура», несмотря на отсутствие победы на «Евровидении» (20-е место в финале).

Международный конкурс «Евровидение», как и любое подобное мероприятие, остается важнейшей платформой для продвижения культур и музыкальных традиций разных стран. Каждое участие предоставляет уникальную возможность продемонстрировать национальные особенности и музыкальные инструменты и, несмотря на не всегда успешные результаты, каждый музыкальный номер вносит важный вклад в пропаганду культурного разнообразия, популяризируя уникальные традиции.



Данный материал публикуется при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и в соответствии с условиями конкурса на тему «Пропаганда истории государственности, национальных традиций, науки и культуры Азербайджана».

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