Азербайджан мог быть представлен на «Евровидении-2025» c песней «Take Me to the Night» - ВИДЕО

Предстоящий 69-й песенный конкурс «Евровидение» пройдет в Базеле (Швейцария) благодаря победе Nemo с песней «The Code» на конкурсе предыдущего года в Мальмё (Швеция).

Швейцария примет у себя конкурс в третий раз; предыдущие прошли в 1956 году (в качестве автора идеи и организатора самого первого конкурса) и 1989 году – Азербайджан на конкурсе в Базеле представит группа Mamagama с песней «Run To U», победившей в национальном азербайджанском отборе на «Евровидение-2025».

Также участником нацотбора была рок-группа DÖNGƏ, в случае победы которой на «Евровидении-2025» могла бы прозвучать песня «Take Me to the Night», написанная солистами этого музыкального коллектива Фаридом Мамедовым и Нармин Бехбудовой.

По словам Ф.Мамедова, этот трек отражает его личные переживания, связанные с определенным этапом жизни и внутренней борьбой.

