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Букмекеры оценили шансы на победу Азербайджана в «Евровидении 2025»

Феликс Вишневецкий12:48 - Сегодня
Букмекеры оценили шансы на победу Азербайджана в «Евровидении 2025»

«Евровидение-2025» - предстоящий 69-й конкурс песни «Евровидение», который пройдёт в Базеле (Швейцария), благодаря победе Nemo с песней «The Code» на конкурсе предыдущего года, проходившем в Мальмё (Швеция).

Первый и второй полуфиналы состоятся 13 и 15 мая, финал - 17 мая 2025 года; «Евровидение-2025» будет проводиться на арене St. Jakobshalle.

4 февраля стало известно, что на международном песенном конкурсе «Евровидение 2025», который пройдет в мае в швейцарском городе Базель, Азербайджан будет представлять группа Mamagama – ряд участников из других стран все еще не известен, но при этом букмекеры уже делают ставки на возможного победителя.

Первые прогнозы букмекеров, опубликованные на сайте Eurovisionworld.com, выглядят следующим образом – лидером прогноза является Швеция, чей коэффициент на победу равен 14%, за ним следует Финляндия (9%) и Франция (8%).

По букмекерским прогнозам, Азербайджан занимает в списке возможных победителей международного конкурса «Евровидение 2025» 21-ю строчку - шансы на победу на данный момент оцениваются в 2%.

Подчеркнем, что группа Mamagama пока не презентовала свою конкурсную песню, официальный релиз которой состоится в период с 20 по 25 февраля.

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