Суд над сепаратистами подтверждает причастность армянского руководства к военным преступлениям против Азербайджана

Суд над армянскими сепаратистами, в очередной раз выявляя свидетельства военных преступлений Армении против Азербайджана, подтверждает непосредственную причастность к ним армянского военно-политического руководства.

Показания обвиняемых в ходе судебного процесса также доказывают, что сепаратистский режим был напрямую подчинен Иревану, причем не только в политическом и военном отношении, но и в правовом, финансовом и т.д. Например, обвиняемые показали, что для армянских жителей, проживавших в Карабахе, выдавались паспорта Республики Армения, причем с отдельным серийным номером; военные преступления на оккупированных территориях расследовали военная полиция и военная прокуратура Армении; «бюджет» незаконного режима формировался Арменией; зарплата выдавалась в армянских драмах, и т.п.

Все это еще раз подтверждает государственную ответственность Армении за оккупацию территорий Азербайджана и за преступления, которые она совершала все эти годы против азербайджанского народа, его исторического наследия, природных богатств.

«Проходящий в Баку судебный процесс над армянскими сепаратистами еще раз красноречиво показывает, что на протяжении всех длительных лет конфликта его основным виновником являлась Армения в лице бывших и нынешних руководителей этой страны», - подчеркивает известный политический аналитик, глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

«Если бы Армения непосредственным образом не вмешивалась бы в ситуацию, то конфликта, по большому счету, не было бы. Но именно такое беспардонное вмешательство Армении, ее фактически оккупационная деятельность на протяжении долгих лет конфликта - она сейчас разоблачается самими же его виновниками», - заявил эксперт в беседе с 1news.az.

«Дело в том, что те показания, которые они дают, неопровержимо уличают, в частности, нынешнюю власть в том, что происходило во время 44-дневной войны, в том, что происходило до и после нее. Мы-то прекрасно знаем, что всю ответственность за оккупацию азербайджанских территорий несёт Армения, официальный Иреван, но, к большому сожалению, на протяжении всех этих лет армянские доброхоты в лице различных влиятельных политических кругов на Западе настаивали на том, что якобы в войне, в конфликте с Азербайджаном участвует не Армения, а некое образование, так называемая «нагорно-карабахская республика», которая, мол, «сражается за свою независимость». Вот эти абсолютно ложные утверждения принимали характер политических заявлений, на основании которых выстраивалась политика - не только отдельных кругов, но даже целых стран.

Достаточно вспомнить абсурдное заявление Макрона о том, что Азербайджан якобы «ведет войну с Карабахом» и о том, что Азербайджан по итогам этой войны якобы «оккупировал Карабах». Абсолютно глупое заявление, по-другому и не назовешь, которое, в том числе, опиралось на тезис о том, что якобы некий «карабахский народ» ведет борьбу с Азербайджаном и в этой неравной борьбе Азербайджан победил этот самый «народ».

На самом деле все гораздо прозаичнее: военные и политические главари сепаратистов, по сути, не являлись полноценным руководством. Это фактически были представители армянского оккупационного корпуса на территории Азербайджана. И вот сейчас эти лица дают показания, свидетельствующие о том, что они являлись лишь исполнителями тех приказов, которые им поступали из Иревана. И часто их мнение – по крайней мере, такой вывод можно сделать по их заявлениям – даже не учитывалось. Хотя и это, конечно, преувеличение, ибо они рьяно старались выслужиться перед своими хозяевами и скрупулезно исполняли их поручения», - отметил Ильгар Велизаде.

С другой стороны, продолжил он, многочисленные факты свидетельствуют о том, что Армения практически содержала и сам режим, и его так называемые «государственные власти»: «То есть, так называемый «государственный аппарат» существовал на дотациях. Также на дотациях существовал хозяйственный комплекс. Так что, если бы не деньги из бюджета Армении, то никакой «нкр» не было бы и в помине. Между тем, Армения на эти цели действительно выделяла значительные средства. Достаточно отметить, что в отдельные годы, скажем, еще в 90-е-начале 2000-х бюджетные ассигнования Иревана на содержание незаконного образования составляли примерно $200-250 млн в год. Со временем объем ассигнований увеличивался, достигая в последние годы порядка $300-450 млн. В целом, сумма могла достигать $0,5 млрд в год».

«Если суммировать все деньги, которые потратила Армения на марионеточный режим, то можно увидеть достаточно внушительную цифру – порядка несколько десятков миллиардов долларов, возможно, даже больше. Простой подсчет: $250 млн в год в течение 10 лет – это $2,5 млрд, 300 млн в год в следующее десятилетие - еще $3 млрд, и т.д. Словом, ассигнования достигали суммарно порядка суммарно $10 млрд, и это - в условиях, когда Армения сама критически нуждалась в дополнительных средствах. Что же, как видно, эти деньги оказались фактически выброшенными на ветер. Поскольку в результате 44-дневной войны и локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе все оккупированные территории вернулись к законному владельцу, средства, которые расходовались на поддержание «независимости Карабаха», вылетели в трубу», - сказал Ильгар Велизаде.

Возвращаясь к судебному процессу, политолог обратил внимание на то, что обвиняемые фактически признали и незаконную эксплуатацию азербайджанских природных богатств, частичное содержание марионеточного образования за этот счет: «Кроме того, на оккупированных в то время территориях осуществлялась незаконная хозяйственная деятельность, в частности, производились товары, которые впоследствии под видом «армянской продукции» экспортировалась за рубеж. Вот такие серые, абсолютно коррумпированные схемы, были обыденностью для незаконного вооруженного образования, действовавшего на территории Азербайджана. И главари этого образования, этих бандформирований, незаконно обогащались за счёт Азербайджана, его ресурсов».

Фотофакты незаконной экономической деятельности Армении на территориях Азербайджана в период оккупации

«Конечно, в этих условиях мы справедливым образом обращаем свои взоры на те политические круги, которые длительное время поддерживали Армению, потакали ее агрессивным планам, оккупационной политике. Почему мы обращаем на них взоры - потому что надеемся, что под грузом вскрывающихся сегодня фактов они дадут им определенную оценку и, возможно, переосмыслит свое отношение к поддержке Армении. Но к большому сожалению, пока мы этого не видим. Более того, эти очень влиятельные политические круги преимущественно в западных странах и сейчас поощряют Армению на действия, направленные против Азербайджана, - констатировал эксперт. - Армения усиленно вооружается, и делает это именно благодаря их усилиям. Кроме того, действия Армении преподносятся как миролюбивые, Азербайджан же обвиняется во всех, что называется, «смертных грехах», в частности, в якобы вынашивании неких «агрессивных планов» против Армении».

«Так что, мы сегодня не видим объективных оценок ситуации, впрочем, так же, как и не видели их на протяжении последних десятилетий. И это тоже дает нам дополнительные основания - невзирая на огульные обвинения, которые звучат в адрес Баку – продолжать реализовывать политику, направленную на укрепление безопасности и обороноспособности нашей страны. Потому что в условиях, когда существует вот такой ангажированный подход, когда доброхоты Армении не просто не признают свою неправоту, но и делают вид, что ничего подобного не было и продолжают отстаивать позицию свою и страны, которая удерживала под оккупацией территории Азербайджана – это фактически не оставляет нам другого выхода, кроме как действовать по своему усмотрению, поскольку в данном случае искать у этих политических кругов справедливости – пустое дело», - сказал Ильгар Велизаде.

С этой призмы эксперт с сожалением отметил попытки давления на Баку с целью прекращения судебного процесса: «Более того, звучат абсолютно абсурдные утверждения о том, что Баку должен отпустить всех «военнопленных». Во-первых, это никакие не «военнопленные», а преступники, которые на протяжении длительного времени орудовали на территории Азербайджана, которые повинны в смерти многих азербайджанских граждан.

Кстати говоря, они же повинны и во многих преступлениях в отношении армянских жителей, проживавших на территории Азербайджана. И самым главным преступлением в их отношении было то, что они фактически заставили всех их уйти с территории Азербайджана. Так что, если говорить об «этнических чистках» - это то, что они сделали своими руками. В этом и состоит суть политики всех тех, кто спровоцировал этот конфликт, кто стоял у его истоков – это они превратили подконтрольное им армянское население в «пушечное мясо», в «разменную монету» в своих авантюрах в отношении Азербайджана. Они же виноваты и в том, что это самое обманутое ими население было выведено с территории Азербайджана».

«Несмотря на это, мы, к сожалению, до сих пор не видим объективных оценок. Более того, видим стремление их освободить - видимо, из-за правды, с которой они выступают и которая, конечно же, очень нежелательна армянскому политическому руководству, тем, кто его покрывал на протяжении длительного времени, и покрывает до сих пор», - продолжил Ильгар Велизаде.

В этом контексте эксперт обратил внимание еще на один значимый аспект ситуации: «Нужно отметить тот общественно-политический консенсус, который сложился в азербайджанском обществе. Это говорит о том, что наше общество полностью одобряет и поддерживает действия правоохранительной системы Азербайджанского государства, направленные на разоблачение преступлений оккупационного режима, преступлений Армении, и на придание этим фактам огласки - с тем, чтобы в будущем ничего подобного не повторилось».

«Естественно, Азербайджанское государство, чувствуя поддержку народа, ни в коем случае не отступит от занятой линии. Можно с уверенностью сказать, что процесс над обвиняемыми в этих преступлениях будет доведен до логического конца, и все они понесут заслуженное наказание. Других ожиданий в азербайджанском обществе нет, не может быть. И тот общественно-политический консенсус, который сложился вокруг этой темы - он подтверждает, что Азербайджанское государство находится на единственном правильном пути и не свернет с него.

Мы надеемся и на то, что этот процесс не завершится вынесением приговоров лишь тем лицам, которые в настоящее время дают показания в суде в Баку, и что все остальные, кто, как им кажется, смог избежать наказания, тоже будут привлечены к ответственности. Очень надеемся на то, что рано или поздно правосудие настигнет и их тоже, и они тоже понесут справедливое наказание», - резюмировал Ильгар Велизаде.