Погода на субботу: В Баку ожидается до 18° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 29 марта.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром в некоторых местах туман, ветер юго-восточный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит 6-10° тепла, днем - 13-18° тепла. Атмосферное давление снизится с 762 мм рт. ст. до 759 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 55-65%.

В регионах Азербайджана тоже преимущественно без осадков, однако в горных районах днем возможны кратковременные дожди, грозы, град, местами туман. Западный ветер в ряде районов временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 5-9° тепла, днем - 19-24° тепла. В горах ночью - 2-7° тепла, днем - 10-15° тепла.