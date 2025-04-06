В Южной Корее при тушении лесного пожара разбился вертолет

Пилот вертолета, разбившегося при тушении лесного пожара в окрестностях города Тэгу в Республике Корея, погиб.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

По предварительной информации, на борту был только пилот. Вертолет разбился примерно в 100 м от места возгорания. Как уточняет Yonhap, пожар был позднее потушен.

26 марта агентство сообщало о подобном ЧП - разбился вертолет и погиб пилот при тушении лесного пожара в уезде Ыйсон.

Ранее в результате пожаров на юго-востоке Республики Корея погиб 31 человек.