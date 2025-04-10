Что известно о состоянии пострадавших в результате пожара в Сабирабаде - ОБНОВЛЕНО

Стало известно о состоянии пострадавших в результате пожара в Сабирабадском районе.

Как передает 1news.az, в ответ на запрос Oxu.Az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что 10 апреля в 04:40 в Ширванскую городскую центральную больницу были госпитализированы семь пострадавших (четыре женщины и трое мужчин), получивших травмы при возгорании в частном доме в селе Балагашимханлы Сабирабадского района.

"Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Шесть человек выписаны для амбулаторного лечения.

У одной из пациенток (2012 года рождения) были диагностированы ожоги III степени, охватившие 99% тела. Для неё были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Состояние девочки оценивается как тяжёлое, планируется её эвакуация в специализированное медицинское учреждение", — сообщается в заявлении.

09:43

В результате пожара, произошедшего в жилом доме в Сабирабадском районе, шесть членов одной семьи получили ожоги.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл в селе Бала Гашымханлы.

На место происшествия прибыла бригада Службы противопожарной охраны Сабирабадского района, и возгорание было ликвидировано.

Пожар произошёл в частном доме, принадлежащем семье Мамедовых. Члены семьи получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в Ширванскую городскую больницу.

По данному факту проводится расследование.