Пропавший в Баку 10-летний мальчик найден в игровом салоне Play Station - ОБНОВЛЕНО

Найден пропавший в Баку 10-летний мальчик.

Как передает Report, об этом сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Эльшад Гаджиев.

"Пропавший в Хатаинском районе столицы мальчик был обнаружен сотрудниками полиции в игровом салоне Play Station. В его исчезновении нет состава преступления", - отметил он.

22:50

Сегодня в Баку 10-летний мальчик вышел из дома и не вернулся.

Как сообщили Report его родственники, Ализаде Айхан Зафар оглу, 2015 года рождения, в последний раз был замечен неподалеку от улицы Сараево.

Тех, кто видел А.Ализаде или владеет какой-либо информацией о нем, просим позвонить по номеру телефона +99477 733 05 05.