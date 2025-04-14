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Продлен срок ареста хирурга по делу о смерти Назрин Мансуровой

Фаига Мамедова10:30 - Сегодня
Продлен срок ареста хирурга по делу о смерти Назрин Мансуровой

Насиминский районный суд города Баку продлил срок ареста хирурга Сянана Мехдиева, который проходит по уголовному делу о смерти 30-летней Назрин Мансуровой после проведенной ею операции на носу (ринопластики).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, решение о продлении меры пресечения в виде ареста было принято судом на основании представления прокуратуры. Суд удовлетворил ходатайство следствия, приняв во внимание необходимость проведения дополнительных следственных действий и сбора новых доказательств по делу. Таким образом, Сянан Мехдиев останется под стражей еще на два месяца.

Напомним, трагический инцидент произошел 12 января текущего года. Мансурова Назрин Айдын гызы, 1995 года рождения, скончалась в медицинском учреждении, куда была госпитализирована после резкого ухудшения состояния. Предварительное расследование установило, что незадолго до этого женщина перенесла операцию по коррекции формы носа в одной из столичных клиник.

По факту смерти Назрин Мансуровой Насиминской районной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье 314.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего). Оперировавший пациентку хирург Сянан Мехдиев был задержан и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. Следствие по данному делу продолжается.

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