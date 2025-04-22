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Последняя надежда в огне: история предпринимательницы из Баку после пожара - ФОТО

Фаига Мамедова13:48 - Сегодня
Последняя надежда в огне: история предпринимательницы из Баку после пожара - ФОТО

Пожар, произошедший в Баку на складском помещении, расположенном на улице Низами в Насиминском районе, нанес сокрушительный удар по имуществу многих предпринимателей, оставив их буквально ни с чем. Одной из пострадавших оказалась Элис Аббасова, владелица бренда @oleos_de_el, специализирующегося на производстве натуральных сыродавленных масел, получаемых ручным отжимом из семян и орехов.

В беседе с 1news.az предпринимательница поделилась историей создания своего бренда и рассказала о том, как шестилетний труд был уничтожен пожаром всего за несколько часов.

Со слезами на глазах Элис ханум рассказала, как узнала о случившемся: «О пожаре мне сообщил муж, когда я сидела с ребенком в кафе. Поначалу я не могла поверить в это. Затем друзья и знакомые начали присылать мне видео и фотографии пожара, но от шока я не знала, как реагировать».

Предпринимательница с горечью призналась: «К сожалению, у нас нет страховки, которая могла бы покрыть хотя бы часть ущерба. Я очень надеюсь на помощь государства, ведь жить на съемной квартире с шестью детьми крайне тяжело. Моей последней надеждой был мой «седьмой ребенок» – так я всегда называла свой бизнес».

Она добавила, что склад, где хранились весь их товар и оборудование, располагался на территории бывшего хлебозавода №3, помещения которого сдаются в аренду. По ее словам, они выбрали это место из-за центрального месторасположения.

«Возгорание произошло не в нашем цеху, а у соседей, занимавшихся продажей электроники, предположительно, из-за короткого замыкания», - отметила Э.Аббасова.

Элис ханум также поделилась историей создания своего бизнеса: «Хотя у нас давно был стартап, начинали мы с домашнего бизнеса. После пандемии мы решили запустить новый продукт и привезли из Дагестана каменные жернова. Для этого потребовалось помещение в центре города, которое, правда, было в ужасном состоянии. Чтобы его восстановить, я каждый день работала дома, зарабатывая деньги на ремонт. У нас не было никаких накоплений, и ремонт длился несколько месяцев, параллельно с оплатой аренды».

Она пояснила, что запуск производства был непростым процессом, и около полутора лет ушло на сбор средств для покупки сушильного шкафа для орехов. Она призналась, что из-за проблем с оборудованием они потеряли много времени, и ей приходилось совмещать работу и заботу о шестерых детях. Позже, после приобретения необходимого оборудования, дело наладилось, и они смогли расширить производство. Она с горечью подчеркнула: «Все то, что сгорело за день, мы создавали в течение шести лет».

В заключение Элис ханум выразила благодарность за поддержку, которую получила после пожара от друзей, совершенно незнакомых людей и даже конкурентов. Она добавила с надеждой: «Я не теряю веру в то, что мы заново восстановимся и станем еще лучше, как при помощи нашего государства, так и при помощи всех добрых людей, которыми мы окружены».

А для тех, кто желает поддержать Элис ханум в её стремлении возродиться и вновь радовать своих покупателей натуральной продукцией, мы оставляем номер ее банковской карты.

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