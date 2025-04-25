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Минздрав: Откладывать прививки опасно

First News Media13:03 - Сегодня
Минздрав: Откладывать прививки опасно

Все завезенные в Азербайджан вакцины соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает 1news.az, об этом сказала заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева.

«Вакцины защищают жизнь человека от опасных заболеваний. В то же время, они защищают детей, особенно младенцев с недостаточно развитой иммунной системой, от серьезных осложнений. Программа иммунизации в Азербайджане поддерживается государством и направлена на снижение заболеваемости болезнями, контролируемых вакцинацией. В настоящее время профилактические прививки среди детей проводятся согласно Календарю прививок, утвержденному Минздравом.

Программа иммунопрофилактики является важнейшей программой, направленной на снижение младенческой и детской смертности и заболеваемости. В результате проводимых в стране иммунопрофилактических мероприятий значительно снизилась распространенность ряда заболеваний, а некоторые из них были искоренены», - сказала она.

По ее словам, иммунопрофилактика, проводимая с целью защиты здоровья детей, является одним из основных приоритетов системы здравоохранения Азербайджана.

«В настоящее время в государственных медицинских учреждениях Азербайджана в соответствии с действующим календарем профилактических прививок проводятся вакцинации против 11 (гепатит В, туберкулез, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция типа В, пневмококковая инфекция, корь, эпидемический паротит, краснуха) инфекционных заболеваний.

С 2014 года вакцинные препараты поставляются в Азербайджан по линии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Все вакцины, ввозимые в страну, соответствуют стандартам безопасности и эффективности Всемирной организации здравоохранения», - подчеркнула замдиректора.

Как отметила А. Алиева, график вакцинации основан на научных данных.

«Очень важно, чтобы каждая вакцина вводилась в соответствующем возрасте. Потому что в этом возрасте риск заражения ребенка опасными заболеваниями, которые можно предотвратить с помощью вакцинации, очень высок. Кроме того, вакцинация в этом возрасте способствует формированию более сильного иммунитета. Вот почему отсрочка вакцинации увеличивает риск заражения детей опасными заболеваниями.

Отсроченные от графика вакцины можно вводить позже, до достижения определенного возраста. Однако необходимо как можно скорее обратиться в поликлинику и сделать прививку», - сказал она.

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