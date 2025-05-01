У некоторых азербайджанских школьников стартовали весенние каникулы

Сегодня в дошкольных группах и начальных классах общеобразовательных школ Азербайджана начались весенние каникулы.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

Согласно соответствующему постановлению Кабинета Министров “О продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях”, весенние каникулы в подготовительных группах и начальных классах общеобразовательных школ будут охватывать период с 1 по 5 мая.