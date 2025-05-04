Аэропорт «Внуково» возобновил работу - ОБНОВЛЕНО
В столичном аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов спустя около полутора часов после их введения.
Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
10:40
В столичном аэропорту Внуково ввели временные ограничения на полеты гражданских судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры действуют с 9:06 мск «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».
В предыдущий раз Внуково приостанавливал прием и отправку рейсов вечером 9 апреля. Аналогичные меры действовали в аэропорту Калуги.
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