Аэропорт «Внуково» возобновил работу - ОБНОВЛЕНО

В столичном аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов спустя около полутора часов после их введения.

Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

10:40

В столичном аэропорту Внуково ввели временные ограничения на полеты гражданских судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры действуют с 9:06 мск «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

В предыдущий раз Внуково приостанавливал прием и отправку рейсов вечером 9 апреля. Аналогичные меры действовали в аэропорту Калуги.