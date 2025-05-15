Какой будет погода в Баку в конце рабочей недели?

В Баку и на Абшеронском полуострове 16 мая ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

По информации ведомства, в ночь с 15 на 16 мая в некоторых местах вероятны кратковременные дожди и грозы. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16° тепла, днем 17-20° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм ртутного столба до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможны интенсивные ливни, град, в высокогорных районах – снег. К вечеру осадки в большинстве районов постепенно прекратятся. Местами возможен туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 12-15° тепла, днем 20-24° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.