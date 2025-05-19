«Ты был моим светом»: Супруга Игоря Кшнякина почтила память героя в день его рождения

Сегодня, 19 мая, день рождения Национального героя Азербайджана Игоря Кшнякина. Его имя навсегда вписано в героическую летопись страны, а подвиг, совершенный им 24 декабря прошлого года, служит примером мужества и самопожертвования.

В тот трагический день командир воздушного судна Embraer-190 авиакомпании ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный, Игорь Кшнякин ценой собственной жизни спас десятки пассажиров.

Как сообщает 1news.az, его супруга Яна Вилкова поделилась в социальных сетях пронзительным поздравлением, полным любви и горечи от невосполнимой утраты:

«С земным днем рождения тебя, мой любимый муж. Ты был моим светом и счастьем во время твоего земного путешествия. Я очень сильно по тебе скучаю и очень люблю».

Национальный герой Азербайджана Игорь Кшнякин навечно останется в сердце своего народа. Его подвиг – это символ высокого профессионализма, отваги и безграничной любви к людям. В этот день мы чтим его память и выражаем глубочайшие соболезнования его семье и всем, кто его знал и любил.

Вечная слава Герою!

Напомним, 24 декабря 2024 года мир был потрясен известием о крушении самолета ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) вблизи города Актау в Казахстане. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Благодаря исключительной выдержке и профессионализму командира воздушного судна Игоря Кшнякина и второго пилота Александра Кальянинова, сумевших в критической ситуации направить теряющий управление лайнер от Каспийского моря к территории близ аэропорта Актау, 29 человек остались в живых. К сожалению, сам Игорь Кшнякин, второй пилот и бортпроводница Хокума Алиева, а также 35 пассажиров погибли при столкновении с землей.

Позже стало известно, что причиной катастрофы стало трагическое стечение обстоятельств – самолет был сбит зенитным ракетным комплексом «Панцирь-С1», принадлежащим российским силам противовоздушной обороны.

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