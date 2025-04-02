 Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ | 1news.az | Новости
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Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фаига Мамедова09:30 - Сегодня
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца никогда не покинет боль и скорбь о погибших в крушении пассажирского авиалайнера, выполнявшего рейс Баку — Грозный.

Эта катастрофа унесла и жизнь Хокумы Алиевой, старшей бортпроводницы, чья доброта и самоотверженность стали символом мужества азербайджанской женщины. В те трагические минуты она до последнего момента успокаивала пассажиров. «Все будет хорошо», - эти ее слова послужили лучом надежды на спасение для тех, кто находился на борту выполнявшего тот роковой рейс самолета.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева за проявленное в столь сложной ситуации мужество Хокуме Алиевой посмертно присвоено звание Национальный герой Азербайджана. Она стала третьей женщиной в истории нашей страны, удостоенной столь высокого звания.

Чтобы больше узнать о Хокуме Алиевой, 1news.az встретился с ее отцом Джалилом Алиевым.

«Хокума родилась в селе Сусузлуг Кяльбаджарского района 8 августа 1991 года. Когда ей исполнился год и восемь месяцев мы перебрались в Бардинский район, а осенью 1995-го переехали в Россию. Она училась в Волгограде до 5-го класса, а в 2003 году мы обосновались в Самухе.

Хокума продолжила обучение в Гяндже и после окончания школы поступила в Бакинский государственный университет на факультет международного права с высоким баллом, затем училась в магистратуре и докторантуре. Однажды она сказала, что любит путешествовать, и попросила разрешения работать в «Азербайджанских авиалиниях». В 2016 году, сдав экзамен, она устроилась на работу в AZAL», - рассказал отец Хокумы.

По его словам, дочь была очень заботливой и говорила, чтобы он всегда держал спину прямо: «Наш дом находился рядом со школой, она часто прибегала ко мне. Однажды ее искала мать, а нашел учитель по военной подготовке, ныне покойный Назим муаллим и привел ко мне. Он рассказал, что Хокума совершенно не боясь сидела на краю обрыва, свесив ноги. Тогда я понял, что она действительно очень смелая. Она была спокойная, сразу же пресекала попытки осуждать кого-либо в ее присутствии, говорила, что это личное дело каждого. Много занималась и перед экзаменом ей хватало двух часов, чтобы подготовиться», — рассказал Дж.Алиев.

По его словам, он вначале не одобрял желания дочери стать бортпроводницей, но она сказала, что хочет увидеть мир, и в итоге побывала в более чем 100 странах: «Всегда звонила по видеосвязи из разных городов, спрашивала, что нам нужно купить».

Джалил Алиев с болью в сердце вспоминает тот черный день катастрофы: «Мы ехали в город, когда зять позвонил брату Хокуме и сообщил о крушении. Потеря ребенка – это невыносимая утрата для родителей, я до сих пор не могу поверить в ее смерть. Хокума умрет только вместе со мной. Все, что я делал для нее при жизни, было от всего сердца, и я всегда просил Бога, чтобы у нее родился ребенок. Надеюсь, что под руководством господина Президента будут найдены и наказаны виновные в катастрофе.

Я бы хотел поблагодарить господина Президента и азербайджанский народ за поддержку, а также выразить признательность Кыргызстану за медаль имени Чингиза Айтматова, Казахстану за машину скорой помощи, названную в честь Хокумы, и азербайджанскую диаспору в Польше за стипендиальную программу в честь моей дочери».

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