 Дочери Национального героя Игоря Кшнякина почтили память отца песней в проекте «Герои неба» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Дочери Национального героя Игоря Кшнякина почтили память отца песней в проекте «Герои неба» - ВИДЕО

Фаига Мамедова17:58 - Сегодня
Дочери Национального героя Игоря Кшнякина почтили память отца песней в проекте «Герои неба» - ВИДЕО

Сегодня, 19 мая, в день рождения Национального героя Азербайджана Игоря Кшнякина телеканал "ARB Günəş" представил новый проект «Герои неба», посвященный памяти членов экипажа самолета «Embraer 190» авиакомпании AZAL, трагически погибших 24 декабря прошлого года при выполнении рейса Баку–Грозный.

Супруга Игоря Кшнякина, Яна Вилкова, сообщила 1news.az, что песню, ставшую частью проекта «Герои неба», исполнили их дочери — Анастасия Кшнякина и Дарья Кшнякина.

«Автором слов выступил Баба Везироглу, а музыку написала Севиндж Тофиггызы. Этот трогательный проект призван сохранить светлую память о героях, отдавших свои жизни при исполнении служебного долга», — подчеркнула Яна Вилкова.

Она также отметила, что проект отдает дань уважения командиру воздушного судна Игорю Кшнякину, второму пилоту Александру Кальянинову и старшей стюардессе Хокуме Алиевой. Их имена навсегда вписаны в героическую летопись страны, а подвиг Игоря Кшнякина является примером мужества и самопожертвования.

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