Известный турецкий блогер прокомментировал смерть Эльгюна Ибрагимова

Известный турецкий блогер Мустафа Джан Сефил опубликовал пост, связанный с гибелью 18-летнего ученика 11-го класса Эльгюна Ибрагимова, который, как сообщается, был избит до смерти в Гяндже.

Как передает 1news.az, блогер привлёк внимание к трагическому инциденту, вызвавшему широкий общественный резонанс.

Подробности инцидента, произошедшего в Гяндже, остаются в центре внимания общественности и расследуются соответствующими органами.

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