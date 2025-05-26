Как Джамиля Гашимова стала победителем шоу Səs Azərbaycan? - ВИДЕО

25 мая на канале ITV завершилась азербайджанская лицензионная адаптация всемирно известного проекта The Voice - Səs Azərbaycan.

В финале вокального шоу победу одержала исполнительница Джамиля Гашимова, звездной наставницей которой была народная артистка Азербайджана Ройа Айхан – по итогам смс-голосования ей было отдано 45% зрительских голосов, в результате чего именно она выиграла вокальное шоу и была названа лучшим голосом Азербайджана, получив сертификат на сумму 25.000 манатов.

Как это происходило, можно увидеть в видео, приведенном для просмотра ниже.

В ходе финала Дж.Гашимова исполнила абсолютный хит из репертуара российской примадонны Аллы Пугачевой, шлягер Ройи «Bu gecə», а также спела дуэтом со своей звездной наставницей – певицы представили на суд зрителей лирическую песню «Ağlama», занимающую особое место в репертуаре Р.Айхан.

«Благодарна всем, кто меня поддерживал и верил в меня. Большое спасибо Общественному телевидению и всем людям, оказавшим мне поддержку», - заявила в комментарии ITV победительница очередного сезона вокального шоу Səs Azərbaycan Джамиля Гашимова.

Читайте по теме:

Жизнь после победы в Səs Azərbaycan: Эмилия Ягубова о замужестве, переезде в Лондон и не только - ФОТО – ВИДЕО

Покорившая «Səs Azərbaycan» казахстанка Санат Асуат: «Азербайджанский народ поддержал меня и очень тепло встретил» - ФОТО – ВИДЕО

Бэк-вокалистка RAST покорила наставников «Səs Azərbaycan»: Все обернулись на ее голос - ВИДЕО