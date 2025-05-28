 Роженица, потерявшая младенца дома, повторно госпитализирована - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Роженица, потерявшая младенца дома, повторно госпитализирована - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова16:30 - Сегодня
Роженица, потерявшая младенца дома, повторно госпитализирована - ОБНОВЛЕНО

Состояние 23-летней женщины, родившей дома в Сумгайыте и потерявшей ребёнка, оценивается как средней тяжести.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, согласно информации Сумгайытского медицинского центра, роженица была госпитализирована вчера в отделение скорой помощи Перинатального центра. После получения необходимой медицинской помощи пациентка отказалась от стационарного лечения и была выписана домой.

По имеющейся информации, сегодня около 10:10 она была повторно доставлена в отделение скорой помощи Перинатального центра на машине скорой помощи. Её лечение продолжается в соответствующем отделении, состояние оценивается как средней тяжести.

Также сообщается, что 23-летняя женщина не состояла на учёте ни в одном медицинском учреждении во время беременности.

15:45

В Сумгайыте 23-летняя женщина родила дома, её ребёнок умер.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, жительница города Селимова Севиль, 2002 года рождения, родила у себя дома без медицинского наблюдения.

По предварительным данным, 30-недельная беременная женщина родила мёртвого ребёнка в домашних условиях.

В Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что вчера в 05:23 поступил вызов из посёлка Джейранбатан:

«На основании вызова в 05:35 бригада скорой медицинской помощи прибыла по адресу. На месте происшествия было установлено, что 23-летняя женщина пережила преждевременные роды. Когда бригада скорой медицинской помощи прибыла на место, признаков жизни плода не наблюдалось, и был зафиксирован случай мёртворождения. В соответствии с соответствующими правилами, был зарегистрирован факт смерти до приезда врача».

По данному инциденту начаты соответствующие расследования.

13:10

В Сумгайыте произошла трагедия во время родов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Lent.az, жительница города С. Салимова, 2002 года рождения, родила дома.

Во время родов ребёнок умер. По данному факту Сумгайытская городская прокуратура проводит расследование.

Поделиться:
620

Актуально

Xроника

Президенты Азербайджана и Турции, премьер-министр Пакистана присутствуют на ...

Политика

Президент: Образование Азербайджанской Демократической Республики было большим ...

Политика

Эрдоган в соцсети поздравил Азербайджан с Днем независимости - ФОТО

Политика

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был рядом с братскими Турцией и ...

Общество

Араз Мусаев, уволенный за угрозы журналистам, застрелен в Турции - ВИДЕО

Жители двух посёлков Баку временно останутся без газа

Роженица, потерявшая младенца дома, повторно госпитализирована - ОБНОВЛЕНО

В Нефтчале загорелся частный дом, есть погибший и пострадавший - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Студентка педагогического университета погибла в аварии

Как 16-летняя Нурана оказалась жертвой своего гражданского мужа в Сабирабаде?

Известный турецкий блогер прокомментировал смерть Эльгюна Ибрагимова

Завтра часть Баку останется без газа

Последние новости

Президент Азербайджана: Уверен, что сигналы, которые сегодня три страны посылают миру из освобожденного Лачина, дойдут по назначению

Сегодня, 17:34

Араз Мусаев, уволенный за угрозы журналистам, застрелен в Турции - ВИДЕО

Сегодня, 17:32

Зеленский: Украина так и не получила обещанного Россией меморандума

Сегодня, 17:29

Президент: Образование Азербайджанской Демократической Республики было большим историческим событием

Сегодня, 17:24

Президент Азербайджана поблагодарил Турцию и Пакистан за политическую и моральную поддержку нашей страны во время Отечественной войны

Сегодня, 17:23

Президент: Сегодня открывается новая страница трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Турция-Пакистан

Сегодня, 17:22

Президенты Азербайджана и Турции, премьер-министр Пакистана присутствуют на концерте, посвященном Дню независимости, в Лачине - ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 17:18

Ильхам Алиев: Азербайджан, Турция и Пакистан с каждым годом укрепляют сотрудничество

Сегодня, 17:15

Германия анонсировала расширение военной поддержки Украины

Сегодня, 17:00

Жители двух посёлков Баку временно останутся без газа

Сегодня, 16:50

Эрдоган в соцсети поздравил Азербайджан с Днем независимости - ФОТО

Сегодня, 16:45

Бидзина Иванишвили объяснил свой отказ встречаться с послом США

Сегодня, 16:35

Роженица, потерявшая младенца дома, повторно госпитализирована - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:30

Глава внешней разведки России тоже встречался с Хаканом Фиданом

Сегодня, 16:20

Премьер-министр: Пакистану повезло, что у него такие искренние братья, как Турция и Азербайджан

Сегодня, 16:15

Евросоюз огласил свою новую стратегию по налаживанию более тесного партнерства с Азербайджаном

Сегодня, 16:10

Мухаммад Шахбаз Шариф: Наши сердца наполняются гордостью, когда мы видим развевающиеся флаги Азербайджана, Турции и Пакистана

Сегодня, 16:05

Премьер-министр Пакистана: Сегодня у Азербайджана прочные позиции на международной арене

Сегодня, 16:00

Президент Эрдоган: Солидарность и сотрудничество Анкары, Баку и Исламабада – насущная необходимость, а не вопрос выбора

Сегодня, 15:40

ЕС снял все экономические санкции с Сирии

Сегодня, 15:35
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50