Роженица, потерявшая младенца дома, повторно госпитализирована - ОБНОВЛЕНО

Состояние 23-летней женщины, родившей дома в Сумгайыте и потерявшей ребёнка, оценивается как средней тяжести.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, согласно информации Сумгайытского медицинского центра, роженица была госпитализирована вчера в отделение скорой помощи Перинатального центра. После получения необходимой медицинской помощи пациентка отказалась от стационарного лечения и была выписана домой.

По имеющейся информации, сегодня около 10:10 она была повторно доставлена в отделение скорой помощи Перинатального центра на машине скорой помощи. Её лечение продолжается в соответствующем отделении, состояние оценивается как средней тяжести.

Также сообщается, что 23-летняя женщина не состояла на учёте ни в одном медицинском учреждении во время беременности.

15:45

В Сумгайыте 23-летняя женщина родила дома, её ребёнок умер.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, жительница города Селимова Севиль, 2002 года рождения, родила у себя дома без медицинского наблюдения.

По предварительным данным, 30-недельная беременная женщина родила мёртвого ребёнка в домашних условиях.

В Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что вчера в 05:23 поступил вызов из посёлка Джейранбатан:

«На основании вызова в 05:35 бригада скорой медицинской помощи прибыла по адресу. На месте происшествия было установлено, что 23-летняя женщина пережила преждевременные роды. Когда бригада скорой медицинской помощи прибыла на место, признаков жизни плода не наблюдалось, и был зафиксирован случай мёртворождения. В соответствии с соответствующими правилами, был зарегистрирован факт смерти до приезда врача».

По данному инциденту начаты соответствующие расследования.

13:10

В Сумгайыте произошла трагедия во время родов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Lent.az, жительница города С. Салимова, 2002 года рождения, родила дома.

Во время родов ребёнок умер. По данному факту Сумгайытская городская прокуратура проводит расследование.