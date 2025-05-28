В Азербайджане мужчинам выращивал наркотики в промышленных масштабах

Сотрудники Лерикского районного отдела полиции задержали 55-летнего Хидаята Заидова по подозрению в культивировании наркосодержащих растений.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Было установлено, что во дворе его дома и на лесной территории в селе Гылгылов района он выращивал 321 куст конопли, за которыми осуществлялся особый уход. Дополнительно у него было обнаружено незаконно хранящееся охотничье ружье марки «ИЖ».

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.