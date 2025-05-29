Смерть пациента в бакинской клинике: соцсети заговорили о врачебной халатности

Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что в бакинской клинике Məlhəm пациент скончался якобы в результате врачебной халатности.

Как передает 1news.az, в ответ на запрос Oxu.Az в Международной больнице Məlhəm подтвердили, что сегодня утром в учреждении умер 59-летний пациент.

«Пациент находился в тяжёлом состоянии и на протяжении длительного времени проходил лечение в нашей клинике. Медицинская сестра зашла в палату, чтобы сменить постельное бельё. В это время рядом с больным находилась его супруга. Внезапно у пациента произошла остановка сердца. Благодаря оперативному вмешательству врачей, его жизненные функции удалось на короткое время восстановить, после чего он был переведён в реанимационное отделение. К сожалению, позже он скончался», — сообщили в медучреждении.

В клинике также подчеркнули, что по данному случаю будет проведена медицинская экспертиза: «Окончательное заключение даст соответствующая экспертная комиссия. Однако мы хотим отметить, что речи о врачебной халатности в данном случае быть не может. Родственники умершего обратились в правоохранительные органы, и расследование продолжается».