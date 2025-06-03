Эльчин Амирбеков: Сложилась историческая возможность для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков дал интервью агентству EFE - одному из ведущих испанских СМИ.

В своем интервью Эльчин Амирбеков ответил на вопросы относительно текущего состояния отношений и последних важных шагов по укреплению сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Он также коснулся мирного процесса и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Эльчин Амирбеков затронул вопросы новых экономических возможностей, которые Средний коридор создает для Европы и Азии. Было отмечено, что Азербайджан, благодаря своему географическому положению и возросшему в последние годы политическому весу, является ключевым государством региона.

Страна выступает не только в роли транспортного и логистического центра, но и становится важным и незаменимым центром Среднего коридора.

«Основные коммуникационные линии, включая нефтепроводы, газопроводы, железную дорогу, проходят через Азербайджан - из Центральной Азии в направлении Грузии и Турции, а затем на западные рынки. Этот маршрут признан всеми как самый короткий, выгодный и устойчивый путь между Восточной Азией и Западной Европой», - отметил Э. Амирбеков.

Он также подчеркнул важность мирного процесса и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, заявив, что на сегодняшний день сложилась историческая возможность для подписания мирного соглашения.

Эльчин Амирбеков сказал, что переговоры по проекту мирного соглашения были завершены в марте, и в случае его подписания многолетний конфликт останется в прошлом, а Южный Кавказ станет пространством стабильности и развития, что внесет важный вклад в экономическую интеграцию стран региона.

Говоря о существующих препятствиях на пути подписания этого документа, он отметил наличие территориальных претензий к Азербайджану, зафиксированных в конституции Армении, что противоречит духу и содержанию мирного соглашения, и подчеркнул необходимость и неизбежность устранения этих противоречий в армянской конституции.

Эльчин Амирбеков также обратил внимание на проблему мин, с которой Азербайджан столкнулся в результате почти 30-летней оккупационной политики Армении. Он отметил, что эта проблема приводит к систематическому росту числа жертв мин среди гражданского населения на освобожденных от оккупации территориях, а также создает серьезные препятствия для масштабных восстановительно-строительных работ, реконструкции инфраструктуры и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома.