Президент утвердил документ о соглашении по морскому блоку «Абшерон»
Читать на других языках:English
Президент Ильхам Алиев утвердил принятый Милли Меджлисом 24 ноября закон о принятии и утверждении соглашения "О разведке, разработке и разделе продукции по морскому блоку "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря".
Как передает Report, документом внесены изменения в соглашение, подписанное Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), TotalEnergies EP Absheron B.V., SOCAR Absheron и ADNOC International ProjectCo 1RSC Limited, — оно изложено в новой редакции.
273