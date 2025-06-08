Россия доставила в район обмена первую партию тел погибших украинских солдат и готова передать более 6 тысяч тел в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле.

Об этом заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. Репатриационные поезда с телами военнослужащих ВСУ начнут движение в течение часа. По словам Зорина, российская сторона планирует осуществлять передачу тел как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

Он подчеркнул, что Москва ожидает официального подтверждения от Киева готовности принять тела, а также уведомления по специальному каналу связи. По его словам, существуют сигналы о возможном переносе процедуры на следующую неделю.

Александр Зорин особо отметил, что инициатива по возвращению тел украинских военнослужащих является исключительно гуманитарной акцией, не связанной с политическими соображениями. Россия, по его словам, готова выполнить все договоренности, включая обмен военнопленными и репатриацию погибших.