Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Кямаля Мамедова, главный редактор 1news.az

Ноябрь 2019 года. Пятидневный журналистский визит между представителями Азербайджана и Армении, организованный при содействии офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ. В тот момент он казался чем-то уникальным — два общества, разделенные историей конфликта, впервые за многие годы оказались в одном помещении, лицом к лицу, без экранов и посредников.

Мы с армянскими коллегами собрались в одном из конференц-залов Баку. Разговор быстро стал напряженным. Мы, представители азербайджанских медиа, старались держаться профессионально, но эмоции были на пределе. Армянские журналисты с явным раздражением подняли вопрос, который, как они выразились, «портит атмосферу»: почему, мол, вы во всех материалах, даже в самых нейтральных, упоминаете, что Карабах - это оккупированная территория, и приводите его политико-историческую справку? Разве это не мешает «диалогу»?

Звучало почти как ультиматум: перестаньте это делать.

Я не сдержалась.

- Мы говорим правду, - ответила я. - И это не пропаганда. Это контекст. Это основа. Мы не можем писать о Карабахе в вакууме, игнорируя факт оккупации.

Один из армянских журналистов перебил:

- Так вы признаете, это информационная война?

Я посмотрела на него. И, не колеблясь, ответила:

- Да. Это информационная война. Только мы слишком долго в ней оборонялись.

Молчание повисло в комнате.

*

Этот диалог остался со мной. Тогда, в 2019-м, еще не было ни Второй Карабахской войны, ни медиаактивизации Азербайджана на международной арене. Но именно в те минуты я впервые осознала, насколько важно не просто сообщать факты, но и защищать свою интерпретацию, свои смыслы, свое право на правду. Информационная война началась задолго до танков и дронов — она велась в заголовках, подписях под фото, формулировках пресс-релизов.

А сегодня, спустя пять лет, мы наконец перестаем быть объектом этой войны. Мы становимся ее активным участником. И - впервые - ее автором.

Мир изменился. На смену эпохе традиционной дипломатии пришло время информационных фронтов и цифрового влияния. Сегодня выигрывает не только тот, кто побеждает на поле боя, но и тот, кто умеет выстроить нарратив, сформировать контекст, внедрить свою интерпретацию событий в международную повестку.

Азербайджан, одержав Победу во Второй Карабахской войне, оказался в уникальной позиции: страна не просто вернула территориальную целостность, но и получила возможность перезапустить собственный имидж на глобальном уровне. Однако этот шанс нельзя реализовать лишь за счет дипломатических заявлений — необходима системная, продуманная медиастратегия, опирающаяся на современные инструменты soft power. И именно в этом направлении Азербайджан начал действовать особенно активно в последние годы.

Роль медиа в проецировании национальных интересов

До 2020 года медиасреда Азербайджана преимущественно решала внутренние задачи, но победа во Второй Карабахской войне изменила фокус. Она показала: Азербайджан нуждается в медийной системе, способной работать на внешнюю аудиторию, конкурировать с диаспоральными и международными нарративами и при этом соответствовать ожиданиям глобальной цифровой аудитории.

Эта переориентация уже дает плоды: появляются и укрепляются мультиязычные медиаплатформы, расширяется присутствие в социальных сетях, становится заметной новая риторика - более четкая, рациональная, обращенная не только к собственным гражданам, но и к международному читателю.

Все это говорит о переходе от реактивной стратегии к проактивной: Азербайджан теперь не просто отвечает на обвинения - он сам формирует повестку.

Редакция 1news.az осознает свою ответственность в этом процессе. Мы не просто отражаем события - мы участвуем в их интерпретации. Наша задача - показать Азербайджан таким, каким он есть: современным, прагматичным, многоуровневым государством с собственной повесткой и философией развития.

Мы стремимся продвигать аналитический и аргументированный подход к чувствительным темам, включая конфликтные. Стараемся давать слово не только официальным лицам, но и независимым экспертам, политикам, журналистам, формировать диалог, а не монолог - в отличие от прежних моделей коммуникации, мы стремимся к многостороннему, сложному, но честному разговору.

Soft power как стратегический актив Азербайджана

Помимо медиа, Азербайджан активно использует механизмы культурной дипломатии. Фонд Гейдара Алиева, Министерство культуры, ряд неправительственных инициатив продвигают азербайджанскую музыку, литературу, искусство, гастрономию и мультикультурные традиции. Азербайджан продвигается как светское государство, в котором сочетаются Восток и Запад, национальное и глобальное. Организация международных фестивалей, таких как «Хары бюльбюль», «Baku Jazz», становится инструментом не только культурного, но и геополитического позиционирования страны.

Таким образом, soft power становится не дополнением к политике, а ее ядром: в современном мире уважение и симпатия к стране - это капитал, сопоставимый с энергоресурсами.

Информационная конкуренция: Азербайджан против армянского нарратива

Одна из сложнейших задач - дестабилизация монополии армянского нарратива в международных медиа и академической среде. На протяжении десятилетий армянская диаспора пользовалась ресурсами, политическими связями и креативной инициативой, чтобы формировать образ конфликта исключительно с выгодной для себя стороны.

Азербайджан же долгое время находился в обороне.

С 2020 года многое изменилось: активизация англоязычных каналов коммуникации: видео, репортажи, интервью с западными СМИ, аналитика, борьба в цифровой среде, появление профессиональных молодых журналистов и политологов, способных общаться с миром на его языке - не переводить, а транслировать прямо.

Тем не менее, борьба эта продолжается. И она требует ресурсов, креатива и, главное, долгосрочной стратегии - ведь нарратив не строится за день. Он требует последовательности, гибкости и институциональной поддержки.

Несмотря на достигнутое, Азербайджан продолжает сталкиваться с рядом вызовов.

Если в 2020 году мы доказали свою силу на поле боя, то в 2025-м мы должны утвердить себя как информационный и интеллектуальный лидер Южного Кавказа. Это - более тонкая, но не менее важная работа. Мы должны уметь не только говорить, но и быть услышанными. Не только убеждать, но и вызывать доверие.

Мы верим: правда не требует приукрашивания. Она требует платформы, языка, формы - и смелости. Эти инструменты мы создаем каждый день.

Потому что в XXI веке борьба за страну - это не только война за землю, но и за смысл.