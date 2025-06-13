Ещё трое лиц, объявленных в международный розыск, экстрадированы в Азербайджан

В соответствии с положениями Конвенции от 07.10.2002 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», Генеральная прокуратура РФ удовлетворила ходатайства Генеральной прокуратуры АР об экстрадиции граждан Азербайджана Амала Ибадова, Ризвана Магеррамли и Самира Исмаилова.

Поскольку имеются обоснованные подозрения в совершении указанными лицами преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса АР, в отношении них были вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В связи с уклонением от следствия и скрытием от правосудия они были объявлены в международный розыск.

Указанные лица были задержаны на территории Российской Федерации и доставлены в Азербайджан под конвоем специального подразделения Пенитенциарной службы Министерства юстиции.