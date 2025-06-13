Фейки на взлете, или Почему Союз армян России превращает посадку в Баку в политический спектакль

Автор: Главный редактор 1news.az Кямаля Мамедова

Есть нечто патологически предсказуемое в поведении Союза армян России и его бессменного председателя Ара Абрамяна. Стоит где-то в мире произойти малейшему событию с участием граждан армянского происхождения — включается конвейер дешевой истерии, громких обвинений и фантазий о «преследованиях». Так вышло и на этот раз.

13 июня, в условиях серьезных ограничений в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля, более десяти международных рейсов - из Москвы, Стамбула, Минска, Казани и других городов - были вынуждены совершить незапланированную посадку в Баку. Азербайджан, не задумываясь, открыл свое небо, принял самолеты, обеспечил пассажирам безопасность.

Так поступают ответственные государства.

Что же делает Союз армян России? Правильно: вместо благодарности - вопли «спасите!», «аресты!», «угрозы!», «преследования!». Ссылаясь, как обычно, на «родственников, которые потеряли связь», не предоставляя ровным счетом ни одного факта, они лепят заявление, полное истерики, злобы и старых политических комплексов.

Это уже не просто примитивная пропаганда — это абсурдный спектакль, в котором транзитная остановка в одном из самых безопасных аэропортов региона выдается за «угрозу жизни». Где-то за кулисами армянской диаспоры явно работают мастера жанра политической фальсификации: взять технический эпизод и раздуть его до уровня «геноцида в транзитной зоне».

Между тем реальность предельно проста:

– никто не задержан;

– никто не тронут;

– никто не дискриминирован.

Сотни пассажиров, в том числе армянской национальности, получили помощь и продолжают свой путь. Все остальное - чистой воды фейк, рассчитанный исключительно на создание паники, давления на российские власти и очередной виток антиазербайджанской истерии.

Возникает вопрос: а чего, собственно, хотят господа из Союза армян России?

Чтобы Азербайджан проверял у транзитных пассажиров фамилии и отправлял одних на бизнес-ланч, а других - на луну? Или, может, армяне - единственные в мире, кто имеет право не попадать в зону турбулентности международной логистики?

Этот подход - опасен и омерзителен. Он демонстрирует, что в случае армянских организаций некоторые готовы нажимать на тревожную кнопку каждый раз, когда самолет с их соотечественниками заходит на посадку не там, где им бы хотелось.

Но, может быть, пора уже выйти из режима перманентной жертвы и взглянуть на мир чуть адекватнее?

Азербайджан — современное государство, ответственное за безопасность гражданской авиации. В отличие от тех, кто раздувает фейки... И уж точно мы действуем по международным стандартам, а не по сценариям армянских телеграм-каналов.

Так что, господа хорошие - перестаньте нести чушь. Приземлитесь.