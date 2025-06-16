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Синоптики: Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до 18 июня

First News Media11:50 - Сегодня
Синоптики: Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до 18 июня

В некоторых регионах Азербайджана сохраняется дождливая и ветреная погода, свидетельствуют данные Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов по состоянию на 09:00 часов 16 июня.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на службу, в Загатале выпало 45 мм осадков, в Гахе — 38 мм, в Балакене — 15 мм, в Лянкяране — 12 мм, в Лерике — 7 мм, в Ярдымлы и Товузе — 4 мм, в Джейранчёле, Шеки, Гусарах и Агстафе — 3 мм, в Астаре, Дашкесане и Мингячевире — 2 мм, в Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Физули, Гёйгёле, Шамкире, Шамахы, Нафталане, Гёранбое, Гядабее, Гяндже, Бейлягане, Огузе, Шахдаге и Губе — 1 мм. В настоящее время дует западный ветер, максимальная скорость которого порой составляет 18 м/с в Баку и на Абшероне, 18 м/с в Нафталане и 15 м/с в Мингячевире. Высота волн в Каспийском море достигает 3 метров.

15 июня с 17:35 до 17:41 в селе Асрикчай-Асрикджырдахан Товузского района наблюдался град диаметром 12 мм.

В Алтыагадже, Дашкесане, Гахе (Сарыбаш), Шеки, Грызе, Гусаре и Лерике видимость местами ограничена 200 метрами. Ожидается, что нестабильные погодные условия на территории страны сохранятся до дневных часов 18 июня.

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