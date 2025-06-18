Тяжелое ДТП привело к большому числу пострадавших в Лянкяране

В Лянкяранском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, авария зафиксирована на территории села Кяргалан.

По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля - «ВАЗ-21015» и «ВАЗ-2106». В результате сильного удара травмы различной степени тяжести получили все пятеро находившихся в транспортных средствах.

На место происшествия немедленно прибыли три бригады скорой медицинской помощи. Пострадавшие были оперативно доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу, где им оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в соответствующие отделения.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия ведется расследование для установления всех обстоятельств случившегося.