В Масаллы столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль

В Масаллы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент случился в селе Тезе Алвады Масаллинского района.

Микроавтобус марки Ford Transit столкнулся с легковым автомобилем марки Kia. В результате ДТП два человека получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены машиной скорой помощи в Центральную районную больницу Масаллы.

По факту происшествия ведётся расследование.