В Масаллы столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль
В Масаллы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент случился в селе Тезе Алвады Масаллинского района.
Микроавтобус марки Ford Transit столкнулся с легковым автомобилем марки Kia. В результате ДТП два человека получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие были доставлены машиной скорой помощи в Центральную районную больницу Масаллы.
По факту происшествия ведётся расследование.
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