В Карабахском университете начнет функционировать факультет медицины и наук о здоровье

С нового учебного года в Карабахском университете начнет свою деятельность факультет медицины и наук о здоровье.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в университете, на факультете будут реализованы 6-летняя программа по специальности «Медицина (лечебное дело)» и 4-летняя программа по специальности «Медицинская сестра (брат)», разработанные совместно местными и зарубежными экспертами на основе международного опыта. Прием студентов на факультет будет осуществляться по 70 плановым местам по специальности «Медицина (лечебное дело)» и 30 местам по специальности «Медицинская сестра (брат)».

Современная образовательная модель, которая будет применяться на факультете, позволит студентам воплотить теоретические знания в практические навыки. Наряду с этим будет внедрена интегрированная и междисциплинарная модель образования, направленная на развитие мультидисциплинарного подхода. Кроме того, студентам будут предоставлены различные возможности для проведения научных исследований и развития лидерских качеств.

Основные преимущества факультета медицины и наук о здоровье Карабахского университета:

- Профессорско-преподавательский состав с международным опытом;

- Пациент-ориентированный подход – программы, обучающие не только лечению, но и пониманию человека;

- Мультидисциплинарное образование – интеграция медицины, общественного здравоохранения, питания и других сфер;

- Самые современные медицинские технологии и инновационные методы обучения;

- Практика в Клинике Карабахского университета;

- Современный симуляционный центр.