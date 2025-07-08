Бахар Мурадова: Достижения в области прессы имеют особое значение

Одной из важнейших сфер, которую демократический мир и люди с демократическим мышлением открыли, поддержали и внесли вклад в ее развитие, является пресса.

Достижения в этой сфере имеют особое значение.

Об этом заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, выступая на конференции под названием «Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа».

Председатель комитета отметила, что по мере развития общества этот прогресс проявляет себя и в прессе.

Говоря о возникновении прессы, пройденном ею пути и достигнутых ею успехах, следует учитывать, что если история нашей независимости насчитывает чуть более 100 лет, то история создания нашей прессы ей предшествует. С этой точки зрения, становление и развитие независимых государств также является достижением прессы.

«Азербайджанская пресса пережила свой наивысший период развития именно в годы правления общенационального лидера Гейдара Алиева. Одной из величайших заслуг великого лидера в этой области стала отмена цензуры. Гейдар Алиев всегда хотел видеть прессу свободной», — подчеркнула Б. Мурадова.

Источник: Азертадж