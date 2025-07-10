Встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна прошла в очень конструктивной атмосфере - Предварительные итоги

Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прошла в очень конструктивной атмосфере.

Были проведены серьезные и содержательные обсуждения по важным направлениям мирной повестки между Арменией и Азербайджаном – по делимитации границ, открытию и развитию Зангезурского коридора, парафированию мирного соглашения и другим вопросам.

Достигнута общая договоренность о продолжении этих контактов и переговоров как на уровне различных рабочих групп, так и на более высоких уровнях.

Напомним, что встреча, начавшаяся сегодня утром в Абу-Даби, продолжалась более четырех часов и прошла в форматах один на один и в расширенном составе, с участием делегаций.

Источник: Report