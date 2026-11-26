В последние дни в социальных сетях, в частности на платформе TikTok, распространились видеокадры с утверждениями о том, что Иран сосредоточил тяжёлую военную технику в направлении границы с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана.

Как сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане, поскольку точное время и место съёмки этих кадров неизвестны, прокомментировать их не представляется возможным.

Вместе с тем в посольстве отметили, что принятие Ираном необходимых подготовительных мер как страной, защищающейся от военной агрессии, является вполне естественным.

Посольство рекомендовало воздерживаться от распространения любых необоснованных сообщений и материалов, а также от их интерпретации таким образом, который мог бы нанести ущерб дружественным отношениям между двумя странами.

Источник: АПА