Баку об итогах встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна: Согласовано продолжение ориентированного на результат диалога

МИД Азербайджана распространил сообщение по итогам встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Премьер-министра Армении Никола Пашиняна 10 июля в Абу-Даби (ОАЭ).

В сообщении говорится:

«10 июля 2025 года в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, состоялась встреча между Президентом Азербайджанской Республики и премьер-министром Республики Армения, на которой обсуждались различные аспекты азербайджано-армянской межгосударственной повестки дня нормализации.

Подтверждено, что двусторонние переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации, и на этой основе согласовано продолжение такого ориентированного на результат диалога.

Оценив достигнутые успехи в процессе делимитации границы, лидеры дали поручения соответствующим государственным комиссиям для продолжения практической работы в этом направлении.

Стороны также договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по построению доверия между двумя странами.

Президент Азербайджанской Республики и премьер-министр Республики Армения поблагодарили Президента Объединенных Арабских Эмиратов его величество шейха Мохаммеда Бин Заеда Аль Нахайяна за искреннее гостеприимство и организацию двусторонней встречи».