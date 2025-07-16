В Баку оштрафованы лица, загрязняющие побережье

В Азербайджане сотрудники полиции совместно с другими профильными государственными структурами продолжают принимать меры по защите окружающей среды и обеспечению экологической устойчивости в прибрежной зоне Каспийского моря.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в рамках очередных мероприятий в прибрежных районах были выявлены случаи нарушения правил обращения с бытовыми отходами, передает 1news.az.

Так, в Хатаинском районе за выброс мусора вне специально отведённых контейнеров были задержаны 13 человек, в Гарадагском и Сураханском районах — по 2 человека, и ещё 3 — в Бинагадинском районе. В общей сложности к административной ответственности привлечены 20 человек.