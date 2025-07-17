Вскрыта могила 5-летней девочки, убитой в Ходжалы- ВИДЕО

На Аллее Шехидов вскрыта могила одного из 63 детей, личность которых годами оставалась неизвестной.

Вскрыта могила пятилетней девочки из Ходжалы.

Проводится расследование для установлнения личности ребенка.

Напомним, что в ходе расследований, проведенных на освобожденных от оккупации территориях, было обнаружено 27 массовых захоронений.

В этих братских могилах были обнаружены и извлечены останки, предположительно принадлежащие 187 людям. Личности 59 из них уже установлены, после чего они были захоронены.

Однако судьба около 4000 человек, зарегистрированных как пропавшие без вести, до сих пор остается неизвестной.

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