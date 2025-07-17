Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге объявили в розыск

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлинского объявили в розыск.

Как передают Report со ссылкой на российские СМИ, его разыскивают по делу о якобы причинении насилия представителю власти, в котором обвиняется его сын Мутвалы Шихлинский.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал сына Ш.Шихлинского - Мутвалы сроком на два месяца.

Причиной стала ситуация, произошедшая 1 июля у "Баку Плаза". Тогда сотрудники ФСБ напали на главу диаспоры Шахина Шыхлинского в автомобиле, которым управлял его сын. Сам Мутвалы Шыхлинский заявил на суде, что не видел силовика, находившегося справа от него, и сожалеет о случившемся.