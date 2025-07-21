Телеведущая Нармин Салманова назначена на должность главы пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен».

Отметим, что ранее Н.Салманова сделала официальное заявление о том, что покидает телеканал ITV, где проработала шесть с половиной лет, отметив, что решила попробовать себя в другой сфере.

Этой сферой стала работа в ЗАО «Бакинский метрополитен», где Нармин Салманова была назначена на должность главы пресс-службы – отметим, что телеведущая подтвердила 1news.az свое назначение.