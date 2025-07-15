Известная азербайджанская телеведущая уходит с ITV - Причина

Известная азербайджанская телеведущая Нармин Салманова объявила о своём уходе с Общественного телевидения (ITV) после шести с половиной лет работы.

Как передаёт 1news.az, она написала об этом на своей странице в социальной сети, отметив, что это было «очень сложное для неё решение».

Ведущая поделилась своими чувствами по поводу расставания с телеканалом, на котором произошло множество знаковых событий в её карьере.

«Именно здесь я объявляла об освобождении Карабаха, имела возможность взять интервью у главы государства, появлялась в эфире не только европейских, но и мировых телеканалов во время «Евровидения»», – написала она.

Своё решение телеведущая объяснила желанием «попробовать себя в другой сфере». Она призналась, что пока не знает, что из этого получится, но пообещала работать над собой «не меньше, чем здесь». Причиной ухода стало правило ITV, согласно которому, невозможно работать в двух местах одновременно.

Н.Салманова выразила глубокую благодарность Балакиши Гасымову и Мураду Гусейнову за то, что они «увидели в ней потенциал и создали условия для самореализации». Она также пожелала своей «родной команде» всегда оставаться «такой же уникальной, со вкусом, как сейчас, и всегда быть на вершине».