Брюс Уиллис больше не может говорить, читать и ходить из-за прогрессирующей деменции

Легендарный актер Брюс Уиллис, известный по культовым ролям в фильмах «Крепкий орешек», «Шестое чувство» и «Криминальное чтиво», сталкивается с серьезным ухудшением здоровья.

По последним сообщениям, 70-летняя звезда больше не может говорить, читать и ходить из-за стремительного прогрессирования фронтотемпоральной деменции (FTD) — дегенеративного заболевания мозга.

Уиллис завершил актерскую карьеру в 2022 году после диагноза афазия — состояния, которое нарушает способность к общению. В начале 2023 года его семья подтвердила, что болезнь перешла в более тяжелую форму — фронтотемпоральную деменцию, которая постепенно разрушает речь, двигательные функции и поведение.