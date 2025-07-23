Когда прорвало: почему Москва внезапно решила демонизировать Азербайджан

Российская медийная машина, на протяжении многих лет ориентированная на поддержку власти и внешнеполитических амбиций Кремля, неожиданно перенастроила объектив на Азербайджан.

И если раньше тональность материалов в российских соцсетях и на государственных каналах могла быть сдержанной или формально нейтральной, то сегодня повестка сместилась в зону открытой враждебности, особенно в пространстве Telegram.

На первый взгляд кажется, что раздражение появилось внезапно. Однако при более внимательном рассмотрении становится ясно: Москва не простила Баку того, что он последовательно реализует независимую политику, не спрашивая мнения бывшей метрополии. То, что в России преподносят как «предательство», на самом деле является суверенным правом любого государства - защищать свои интересы и определять свои приоритеты без внешнего диктата.

Но Кремль, судя по всему, воспринимает такую позицию как вызов.

Прежде чем искать причины текущей информационной атаки, важно понимать, что в арсенале российского влияния давно присутствует методика так называемого управляемого хаоса. В рамках этой методики создается образ врага, мобилизуются аффилированные медийные ресурсы, искажаются факты, формируются нарративы, которые затем многократно ретранслируются. Украина и Грузия уже проходили через этот шаблон. Теперь черед дошел до Азербайджана.

Триггерами стали сразу несколько событий, наложившихся друг на друга: отказ Азербайджана от роли пассивного участника интеграционных проектов под эгидой России, укрепление связей с Турцией и Западом, а также уверенные дипломатические и экономические шаги в регионе, которые Кремль трактует как «выход из зоны влияния». Особенно болезненной оказалась позиция Баку по вопросам территориальной целостности - как в отношении собственных границ, так и в более общем международном контексте, включая поддержку территориальной целостности других государств.

Однако не менее важно и другое: Азербайджан называет вещи своими именами. И это то, чего в Москве не прощают.

Главным оружием российской стороны в новой фазе конфронтации стали блогеры, орудующие на просторах Telegram. Эта платформа, несмотря на имитацию независимости, давно стала площадкой для информационных операций российских спецслужб. Сотни каналов, замаскированных под личные блоги, публикуют практически идентичные тексты, разгоняя тезисы о «враждебном Азербайджане», его «предательстве» по отношению к России, исходящих от Баку «угрозах» и т.д. Кто на что горазд, предела маразму, похоже, никто не устанавливал.

Излюбленный прием - обвинение Азербайджана в действиях, которые он не совершал. Примеры варьируются от фейков о мнимой поддержке украинской армии в войне против России до домыслов чуть ли не о размещении иностранных военных баз на азербайджанской территории. При этом ни один из подобных тезисов не подтвержден, но они становятся частью массового восприятия, и этого оказывается достаточно, чтобы сформировать «общественное мнение», на которое затем ссылаются официальные лица.

Ситуация обостряется тем, что синхронно с командой «фас», отданной для медийной атаки на Азербайджан, усиливается давление на азербайджанскую диаспору в России. Травля в прессе, уголовные дела, административные рейды - все это формирует атмосферу страха, позволяя властям манипулировать лояльностью общин.

Когда Баку высказывает претензии в адрес Москвы, это мгновенно квалифицируется как «недружественный акт».

Но когда российские ведомства или медиа открыто угрожают Азербайджану, это подается как «естественная реакция» на действия «неблагодарного соседа».

Такой подход основан на глубинном имперском мышлении: если ты из бывшего СССР, ты по определению обязан быть послушным. Но Азербайджан давно вышел из этой парадигмы. И именно это не дает покоя российским стратегам. Им трудно признать, что страна с независимой политикой, устойчивой экономикой и сильной армией больше не воспринимает Кремль как старшего брата.

Особенно нервозной стала реакция на высказывания Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который поддержкой территориальной целостности Украины и призывом к украинцам не мириться с оккупацией своих земель прямо дал понять, что у Азербайджана собственная, отличная от российской, позиция в отношении затеянной Кремлем агрессивной войны. В более крупном историческом контексте это стало манифестом Азербайджана о том, что никакого возврата к старым моделям «младшего брата» не будет.

Более того, Азербайджан готов ответить на любой вызов - экономический, информационный, а если понадобится, то и силовой. Благо, реальность такова, что полезший на Азербайджан потенциальный внешний агрессор будет иметь дело также со второй по мощи в НАТО турецкой армией. Этот фактор, разумеется, придает Азербайджану уверенность в своих силах и является одним из факторов, обуславливающих независимость проводимой Баку внешней политики. Отсюда и происходит сегодняшний уверенный тон Азербайджана, который контрастирует с риторикой некоторых стран Запада, склонных к увещеваниям, и с растерянностью союзников России, по понятным причинам не смеющих сказать ей слово поперек даже в ситуациях, в которых она очевидно неправа.

Важно отметить, что информационная атака на Азербайджан не ограничивается публичной риторикой. По данным источников, близких к азербайджанским спецслужбам, выявлено несколько каналов финансирования российских агентов влияния, действовавших под прикрытием культурных и образовательных инициатив.

Некоторые из них использовали медийные площадки, чтобы внедрять нарративы, подрывающие легитимность Азербайджанского государства. Баку на это отреагировал должным образом: были произведены аресты, закрыты организации, приостановлены визиты российских эмиссаров. Этот жесткий ответ продемонстрировал, что Азербайджан больше не готов играть в так называемую «мягкую силу», когда за улыбками и концертами прячется попытка вмешательства во внутренние дела.

В условиях внешнего давления многие страны прибегают к уступкам, рассчитывая «переждать бурю». Но Баку пошел иным путем. Он не только не делает шагов назад, но и усиливает темпы модернизации, укрепляет оборонный потенциал, развивает сотрудничество с теми, кто не требует односторонней лояльности.

На фоне российской информационной агрессии в Азербайджане все чаще звучат голоса в пользу укрепления военного взаимодействия с Турцией, возможного расширения рамок партнерства с НАТО, активизации оборонных соглашений. И хотя ни о каком размещении иностранных баз речи официально пока не идет, сама возможность обсуждения подобных шагов уже является сильным сигналом, адресованным тем, кто рассматривает шантаж как инструмент политики.

Раздражение, с которым воспринимают в России поведение Азербайджана, говорит лишь об одном - Кремль теряет контроль и реагирует эмоционально, когда сталкивается с реальной независимостью, а не симуляцией, к которой он привык на постсоветском пространстве. Азербайджан сегодня - это не объект, а субъект региональной политики. Он не идет на поводу у внешнего диктата, но умеет договариваться с теми, кто уважает его выбор.

Поэтому тем, кто рассчитывает навязать Азербайджану чужую повестку, стоит заранее просчитать риски, приняв во внимание, что Баку - не подчиненный исполнитель в чужих сценариях, а автор собственной стратегии. И всякий, кто попытается расшатать этот курс извне, рискует сам оказаться в эпицентре нестабильности, которую хотел экспортировать.