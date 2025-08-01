Стратегические мосты Азербайджана: Поставки газа в послевоенную Сирию открывают новые горизонты межрегиональной интеграции

Азербайджан, обладающий богатыми запасами природного газа в Каспийском регионе, усиливает свои позиции как ключевой поставщик энергоресурсов в странах, испытывающих дефицит энергии.

С этой призмы транспортировка азербайджанского газа через Турцию в Сирию представляет собой важный шаг в укреплении энергетического сотрудничества на обширной географии от Южного Кавказа до Ближнего Востока.

С одной стороны, начало экспорта рассматривается как стратегический прорыв, открывающий новые перспективы для региональной интеграции и устойчивого развития, с другой - для послевоенной Сирии с ее разрушенной инфраструктурой и экономикой эти поставки имеют жизненно важное значение.

Поставки азербайджанского газа в Сирию запланированы на ближайшую субботу, 2 августа. По данным сирийского Минэнерго, в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Сирией, Турцией и Азербайджаном планируется ежесуточная поставка около 3,4 млн кубометров газа. Он предназначен для работы газовых электростанций, что позволит увеличить объем вырабатываемой электроэнергии на 700–900 мегаватт.

«Первый газ из Азербайджана в сирийский Алеппо через турецкий Килис пойдет 2 августа», - заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарлсан Байрактар агентству Anadolu. Газ будет поступать из Азербайджана и Катара, и благодаря этим поставкам количество часов подачи электроэнергии в Сирии будет увеличено с нынешних 3-4 часов до 10 часов в день, сказал министр.

В то же время он отметил, что Турция уже экспортирует электроэнергию на север Сирии, и объем поставок по существующим линиям планируется довести до 280 мегаватт: «Ведутся работы по восстановлению линии Биреджик–Алеппо, которая в прошлом обеспечивала передачу до 500 мегаватт». По словам Байрактара, линия на сирийской стороне серьезно повреждена, однако после ее восстановления совокупный объем поставок электроэнергии в Сирию может достичь 900 мегаватт, что позволит обеспечить потребности около 1,6 млн домохозяйств. «Мы планируем использовать 6 млн кубометров газа в день для генерации 1200 мегаватт электроэнергии», - добавил Байрактар.

Турецкий министр также подчеркнул, что частичное смягчение санкций открыло путь для реализации подобных проектов, которые, по его словам, сыграют важную роль в нормализации жизни в регионе и ускорении возвращения сирийских беженцев.

Итак, азербайджанский газ, транспортируемый через территорию Турции по трубопроводу Килис, будет использоваться для выработки электроэнергии на парогазовых электростанциях в Алеппо и Хомсе проектной мощностью около 1200–1300 мегаватт. По данным издания Yeni Şafak, первоначально ежегодный объем поставок газа в Сирию составит 1,2 млрд кубометров.

Что касается инфраструктуры, то с турецкой стороны трубопровод продлен от Килиса до границы с Сирией, а с сирийской стороны завершены технические подключения газопровода. Турецкая BOTAŞ и SOCAR провели заключительные тестовые испытания с тем, чтобы приступить к подаче природного газа уже в начале августа, отмечают турецкие издания.

В Анкаре проект рассматривают как нацеленный не только на восстановление энергетической инфраструктуры Сирии, но и на реализацию цели Турции стать региональным энергетическим хабом. От проекта ждут не только технические, но и политические и экономические выгоды - его цель укрепить безопасность вдоль границы и оживить экономическую динамику региона, в том числе, посредством инвестиций в инфраструктуру и производство электроэнергии. Кроме того, пишет Yeni Şafak, партнерство между BOTAŞ и SOCAR планирует инвестиции в разведку, добычу нефти и природного газа, а также в нефтехимическую промышленность на месторождениях на северо-востоке Сирии: «С инвестициями в размере около $400–600 млн Азербайджан окажет техническую поддержку модернизации изношенной энергетической инфраструктуры Сирии».



О технической готовности сирийских электростанций к приему азербайджанского газа заявил генеральный директор Государственной корпорации по производству электроэнергии Сирии Мухаммад Фадила. По сообщению агентства SANA, он отметил, что после завершения работ по обслуживанию газотранспортных сетей и подключения к сирийской инфраструктуры к турецкой через 20-километровый газопровод Килис-Алеппо электростанции технически готовы к приему азербайджанского газа. М.Фадила отметил, что проект не только улучшит электроснабжение в Сирии, но и несет стратегическое, экономическое и гуманитарное значение в контексте усилий по восстановлению страны и укреплению стабильности.

Со своей стороны, генеральный директор Государственной корпорации по передаче и распределению электроэнергии Халед Абу Дей подчеркнул, что благодаря поставкам уже с конца этой недели количество часов подачи электроэнергии в сирийских провинциях увеличится примерно до 10 часов в сутки.

Азербайджанская сторона расценивает транспортировку азербайджанского газа через Турцию в Сирию как историческое событие, которого ждут два дружественных народа, и который воплощает глубину двустороннего сотрудничества. Об этом заявил временный поверенный в делах Азербайджана в Дамаске Эльнур Шахгусейнов, отметив, что встреча в Азербайджане Президента Ильхама Алиева с лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа в рамках официального визита 12 июля уже начала приносить плоды в расширении стратегического сотрудничества между двумя странами.

Стоит отметить, что это был первый визит сирийского руководителя в Азербайджан после долгого перерыва. Об этом говорил на встрече с Ахмедом аш-Шараа и Президент Ильхам Алиев. Глава Азербайджанского государства отметил, что при прежней власти в Сирии, которая на протяжении многих лет проводила недружественную политику по отношению к Азербайджану, в двусторонних связях наблюдался застой. Он подчеркнул, что после установления новой власти в Сирии открылись большие перспективы для развития отношений, и в этом контексте визит Президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в нашу страну будет иметь важное значение в углублении двусторонних связей.

Со своей стороны, сирийский лидер выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за братскую поддержку Азербайджана Сирии. Ахмед аш-Шараа с сожалением отметил, что прежнее правительство нанесло вред отношениям Сирии со многими странами, в том числе и с Азербайджаном. Он заявил, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной и других областях.

На переговорах была отмечена важность сотрудничества между двумя странами, в частности, в сфере энергетики, сообщено, что в настоящее время Сирия столкнулась с серьезной энергетической проблемой. Было отмечено, что Азербайджан способен внести вклад в восстановление энергетической отрасли Сирии, и подчеркнуто, что проект экспорта азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности этой страны. Ахмед аш-Шараа подчеркнул значение вклада Азербайджана в решение серьезных энергетических проблем, с которыми в настоящее время столкнулась его страна, отметив, что это служит развитию Сирии.

С интересного ракурса смотрят на экспорт азербайджанского газа в Сирию в Израиле. Во вчерашней статье в израильском издании Globes высказано предположение о том, что SOCAR рассматривает инфраструктуру трубопроводов Израиля как возможное соединение с Турцией через Сирию.

«Азербайджан позиционирует себя в качестве одного из ключевых игроков в регионе, выступая как центр нормализации отношений между Израилем и Сирией. Однако Баку не останавливается на достигнутом. Недавно министр экономики Азербайджана и председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров подписал соглашение с министром энергетики Сирии Мохаммедом аль-Баширом о поставках природного газа в страну, которая стремится устранить ущерб, нанесенный гражданской войной. Соглашение гарантирует, что газ будет экспортироваться в северную Сирию уже в следующем месяце (в августе – 1news.az).

«По оценкам ООН, 14 лет гражданской войны в Сирии привели к ущербу в размере от 250 до 400 миллиардов долларов, при этом более половины населения страны все еще находится в вынужденном переселении, а 90% живут за чертой бедности», - пишет издание, отмечая, что одной из самых значительных проблем для сирийского руководства является обеспечение граждан электроэнергией.

«Катар обязался инвестировать 7 миллиардов долларов в строительство электростанций, но для этого необходимы топливо и ресурсы. Катар мог бы поставлять СПГ (сжиженный природный газ), но он значительно дороже обычных поставок по трубопроводам.

Азербайджан заинтересован в экспорте природного газа в Сирию через Турцию, как это уже происходит при поставках в Европу. В то же время, с января по май этого года Азербайджан экспортировал в Турцию около 4,77 морд кубометров природного газа, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в мае было экспортировано около 1,05 млрд кубометров. В то же время импорт газа Турцией из России в этом месяце сократился примерно на 62% по сравнению с прошлым годом, составив около 1,19 млрд кубометров, а поставки из Ирана были значительно меньшими», продолжает Globes.

Далее отмечается, что экспорт азербайджанской энергии в страны Ближнего Востока через Израиль не является новостью: «Израиль импортирует нефть из Азербайджана через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, после чего она транспортируется танкерами. Согласно Al-Monitor, Азербайджан обеспечивает около 40-60% потребности Израиля в нефти».

Возвращаясь к Сирии, издание цитирует министра энергетики Сирии: «Соглашение, подписанное с SOCAR о поставках природного газа в Сирию, является шагом к энергетической независимости и строительству стратегического сотрудничества, которое будет служить нашим гражданам».

С экономической точки зрения это также очень выгодно для Азербайджана, поскольку. согласно официальным данным, более 90% от общего объема экспорта Азербайджана в 2024 году составляют нефть и газ, продолжает Globes. В секторе природного газа наблюдается рост экспорта на 5,8%, достигнув 25,2 млрд кубометров. Основными направлениями экспорта природного газа стали Европа (12,9 млрд кубометров), Турция (9,9 млрд кубометров) и Грузия (2,4 млрд кубометров), и теперь Сирия рассматривается как долгосрочный и масштабный потребитель. «Соглашение между Азербайджаном и Сирией включает поставки примерно 2 млрд кубометров газа ежегодно через существующую инфраструктуру турецкой национальной энергетической компании BOTAS, по трубопроводу Килис-Алеппо. Однако только 1,2 млрд кубометров газа начнут поступать в регион Алеппо и Хомс в августе из-за ограничений существующей инфраструктуры», - пишет издание.

В то же время оно напоминает об утверждении в марте SOCAR плана работ по разведке газа в блоке I в северо-западной исключительной экономической зоне Израиля: «SOCAR рассматривает существующую инфраструктуру трубопроводов Израиля как ту, которая могла бы соединиться с Турцией через Сирию, создавая замкнутую цепочку».

Израиль в настоящее время подключен к Иордании, откуда идет соединение с Сирией и Ливаном через Арабский газопровод: «Первоначальное видение Азербайджана включало расширение Арабского газопровода, который сейчас достигает Хомса, и оттуда ответвляется в Триполи (Ливан) и Баниас (Западная Сирия). Расстояние от Хомса до Турции составляет около 150 километров, и азербайджанцы были бы рады подключиться бы к турецкому газопроводу, вложив приблизительно $200 миллионов».

Еще один важный шаг в Израиле, о котором также писал Globes, был предпринят в июне с завершением SOCAR сделки по приобретению 10% месторождения «Тамар» у Аарона Френкеля стоимостью около $1,25 млрд. «Все это отражает грандиозные амбиции Азербайджана. Растущая региональная консолидация в области нефти и газа служит этим устремлениям и, если в будущем удастся достичь ситуации, при которой все региональные газовые инфраструктуры будут соединены друг с другом через Сирию, то выиграют все стороны, а Азербайджан получит наибольшую выгоду», - отмечается в статье.

Как видно, Азербайджан со своими богатыми энергетическими ресурсами и выгодным географическим положением открывает новые горизонты для развития сотрудничества с дружественными странами и вновь утверждается в роли важнейшего игрока в обеспечении энергетической безопасности на широком географическом пространстве.

С началом транспортировки своего природного газа через Турцию в Сирию, Азербайджан не только решает гуманитарные проблемы послевоенной Сирии, связанные с энергетическим дефицитом, но и усиливает свою позицию регионального энергетического хаба.

Таким образом, устремления Азербайджана свидетельствуют не только о нацеленности на долгосрочные экономические выгоды, но и на укрепление своего лидерства на мировом энергетическом рынке и, в более широком аспекте – на поддержку геополитической стабильности и интеграции.