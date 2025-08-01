Москва вспомнила про Карабах, но забыла, что Ханкенди - это не «Степанакерт»

Российские власти, очевидно, намеренно идут на нагнетание нового витка напряженности в отношениях с Азербайджаном, запустив в подконтрольных им медиаресурсах очередную информационную провокацию.

Сегодня к ней подключилось даже государственное агентство ТАСС.

Бьют, как у них водится, по самому чувствительному для Азербайджана вопросу - территориальной целостности. Однако за этими попытками ранить Азербайджан проглядывается хроническая политическая слабость российской власти, которая на фоне геополитического провала в Украине, экономического полураспада и внешнеполитической изоляции решила вспомнить старые приемы, назвав черное белым, оккупацию – «освобождением», а Ханкенди - «Степанакертом». Надо же как-то разогревать население - то «могилой НАТО», то армянскими фантомами.

31 июля информационное агентство Российской Федерации ТАСС распространило сообщение под заголовком «В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому». На такое российское хамство отреагировало азербайджанское Государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ.

«Как явствует из самого заголовка, руководство агентства, с которым АЗЕРТАДЖ на протяжении многих десятилетий неизменно поддерживал и ценил добрые, партнерские и даже дружественные связи, неожиданно сменило свой прежний курс и достало из свалки истории давно выброшенный в нее топоним «Степанакерт». А ведь еще совсем недавно агентство в своих сообщениях использовало официальное и историческое название города – Ханкенди. Попытка реанимации в стенах ТАСС старого и чуждого азербайджанскому народу названия вызвало недоумение и породило справедливый вопрос: что же вдруг изменилось за последнюю неделю, что в российском государственном информационном агентстве решили «воскресить» топоним давно минувшего советского периода?», — говорится в заявлении АЗЕРТАДЖ.

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В череде российских провокаций это не единичный эпизод, таковых в истории азербайджано-российских отношений было предостаточно, и, зная склонность северного соседа к разного рода пакостям, следует их ожидать и в дальнейшем. Конечно, в будущем, когда отношения в очередной раз пойдут на поправку — а это наверняка когда-нибудь произойдет — в России назовут нынешнюю провокацию «ошибкой редактора» или «случайным оговором», как это обычно у них делается. Но сегодня очевидно, что это - составная часть развернутой в России широкомасштабной антиазербайджанской кампании. Ранее она проводилась на уровне различных прокремлевских Telegram-каналов. А подключение теперь к этой деятельности еще и российских государственных медиа-тяжеловесов говорит о том, что Москва повышает ставки в противостоянии с Баку. Ведь где, как, например, не на ведущих российских телеканалах, можно в полный голос продвигать неоколониальные бредни, подкрепленные истерикой о «сдаче Карабаха» и «предательстве неблагодарных союзников»?

Показательно и то, как действует российская сторона в условиях, когда ее грязные медийные игры получают должную реакцию. После официального недовольства Баку, выразившегося в заявлении АЗЕРТАДЖ, агентство ТАСС постфактум «исправило» заголовок материала, в котором ранее беззастенчиво обозвало Ханкенди «Степанакертом», на якобы более «нейтральное» — «Нагорный Карабах». Уточним на всякий случай для "забывчивых" московских редакторов: в Азербайджане нет никакого «Нагорного Карабаха». Ни юридически, ни административно, ни де-факто. Этот термин давно канул в Лету вслед за армянским сепаратизмом. Есть Карабахский экономический район Азербайджанской Республики. Поэтому такая подмена со стороны российского агентства — это не компромисс, а попытка спрятать хамство за вуалью политкорректности.

Говоря о российской манипуляции топонимами, нельзя не указать формального информационного повода, из-за которого российские медиа обратили свой взор на Карабах. А инфоповодом стал демонтаж в Ханкенди памятника российскому художнику армянского происхождения Ивану Айвазовскому (Ованес Айвазян), установленному в 2021 году.

По этому случаю вдруг нарисовался и спецпредставитель Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, который выразил неудовольствие сносом памятника Айвазовскому. Тут стоило бы ему напомнить, что установка этого бюста российскими миротворцами на азербайджанской территории, на тот момент находившейся под контролем армянских сепаратистов, но без разрешения Баку, была изначально незаконной и являлась одним из многих проявлений неуважения к суверенитету Азербайджана со стороны России.

По этому поводу высказался и официальный представитель азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде, по словам которого, установка бюста художника армянского происхождения Ивана Айвазовского (Ованнеса Айвазяна) на нашей территории без согласия азербайджанской стороны российскими миротворцами была незаконной. Это было проявлением неуважения со стороны России к суверенитету Азербайджанской Республики. «Демонтаж подобных так называемых памятников, установленных незаконно в период оккупации азербайджанских территорий, является логичным, справедливым и закономерным шагом», - заявил А.Гаджизаде.

В России было много художников, заслуживающих быть увековеченными в памятнике, но почему именно бюст Айвазовского, художника-мариниста, наверно, никогда и не бывавшего в Карабахе, удостоился чести быть установленным в Ханкенди? Ответ очевиден - конечно же, из-за армянского происхождения художника. Отсюда следует вывод, что, демонтируя изначально незаконно установленный памятник, Азербайджан не имеет ничего против России. В противном случае, что мешает с таким же успехом снести памятник Пушкину в центре Баку, переименовать улицы азербайджанской столицы, носящие имена русских классиков? Абсолютно ничего. Но всего этого нет. Стало быть, Швыдкому нужно расслабиться и дышать ровно.

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Официальный представитель азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде в связи с этим подчеркнул: «Заявления господина Швыдкого о якобы «отмене» русской культуры в Азербайджане являются очередной ложью. Несмотря на существенный диспаритет в этой области между двумя странами, в Азербайджане никто не отменяет русскую культуру. В Азербайджане действуют русский театр, школы с преподаванием на русском языке, издаются печатные издания на русском языке, тогда как в России отсутствуют театры, школы, газеты или журналы на азербайджанском языке. Тем не менее мы не выдвигаем обвинения в «отмене» азербайджанской культуры в России. Однако высокопоставленные официальные лица России должны понимать, что если антиазербайджанские действия и заявления продолжатся, не исключен пересмотр указанного диспаритета между Азербайджаном и РФ».

Это заявление, в котором абсолютно четко обозначены красные линии. Никаких бюстов, табличек, вывесок, не говоря уже о политических топонимах и самовольных интерпретациях, не должно появляться в Азербайджане без согласования с Баку. Период советского произвола, когда из Москвы нам могли что-то навязать, закончился.

Когда государственный телеканал называет Ханкенди чуждым именем — это не просто оговорка, это политическое заявление. А когда государственное информагентство ТАСС публикует аналогичные заголовки, а потом «исправляет» их на опять же несуществующие названия - это уже системная работа. В Баку ожидают от ТАСС извинений и соответствующего исправления в данном вопросе.

«Хотим заявить российской стороне, что ждем прекращения искажений азербайджанских топонимов и отказа от использования названий, применявшихся бывшим сепаратистским незаконным режимом на наших территориях. В противном случае, руководствуясь принципом взаимности, Азербайджан оставляет за собой право именовать многие населенные пункты России в соответствии с их историческими названиями. Ждем от информационного агентства ТАСС извинений и соответствующей корректировки в этом вопросе. В противном случае, в соответствии с законодательством, против деятельности ТАСС в Азербайджане будут приняты надлежащие меры», - говорится в комментарии А.Гаджизаде по этому поводу.

Сегодня Москва сама копает яму под двусторонние отношения, уверяя при этом, что все идет в рамках «нормального взаимодействия». Однако если российская сторона продолжит гнуть свою линию, не демонстрируя ни взаимности, ни уважения, то в Баку будут вынуждены напомнить об альтернативных, исторических наименованиях целого ряда российских городов. Да, именно так. Захотите играть в топонимическую войнушку — получите. В Азербайджане помнят, что Калининград — это бывший Кенигсберг, Оренбург — это Орынбор, Волгоград — Сарысу, Грозный — Солжа-Гала, Новороссийск — Суджук-Кале, Южно-Сахалинск — Тоехара, Южно-Курильск — Фурукамаппу, Петрозаводск — Петроской, Ижевск — Ижкар, а река Волга — Итиль.

И этот список можно легко продолжить, если вдруг кому-то захочется устроить соревнование по историческим отсылкам. Но это дорога в тупик. Азербайджан давно выбрал путь нормализации отношений на принципах равноправия, уважения и невмешательства. Россия же, похоже, ностальгируя по фантомным временам империи, все еще грезит о покорных вассалах.

На фоне этих провокаций встает закономерный вопрос: чего добивается Москва? Что стоит за ее шагами? Попытки угодить армянской диаспоре внутри России? Желание спровоцировать Баку на резкие шаги? Или все гораздо проще — Кремль, утратив рычаги влияния на Южный Кавказ, решил шантажировать нас риторикой и фальсификациями?

Как бы там ни было, Азербайджан остается на своих позициях. Он не поддается ни на давление, ни на дешевые медийные провокации. Но и молчать не станет, поскольку его суверенитет — это аксиома, в которой нет места ни «Степанакерту», ни бюстам без спроса, ни уколам в спину от якобы «партнеров».

Сохраняется надежда, что в Кремле еще остались рациональные умы, способные затормозить этот занос в сторону конфликта. Потому что, если нет, тогда пусть Москва готовится к публичному разрушению своих мифов — по всем фронтам. И на экранах, и на картах, и в дипломатии.