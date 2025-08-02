Азербайджан открывает ближневосточную главу своей энергетической политики

Знаменательное событие состоялось 2 августа в турецком городе Килис.

Сегодня был дан старт экспорту азербайджанского природного газа в Сирию через территорию Турции. Это новая веха, связанная не просто с вводом в действие нового энергетического маршрута, а являющаяся символом глубинных геополитических сдвигов и результатом многолетней последовательной работы Баку по диверсификации поставок, укреплению политических связей и расширению экономического присутствия в ближневосточном регионе.

Предпосылки к этому шагу были заложены заранее. В июле этого года состоялся визит президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан, в ходе которого стороны провели обстоятельные переговоры. До этого лидеры двух стран уже встречались на полях форума в Анталье, что стало первым крупным дипломатическим сигналом на фоне стремительно меняющейся региональной конфигурации. Баку четко дал понять, что Азербайджан готов не просто развивать отношения с Сирией, но и внести конкретный вклад в восстановление этой страны после многолетней войны, причем не декларативно, а практическими шагами, основанными на энергетическом, логистическом и инфраструктурном потенциале.

По поручению Президента Ильхама Алиева в Дамаск была направлена представительная делегация во главе с вице-премьером Самиром Шарифовым, в которую вошли и высокопоставленные представители МИД Азербайджана. Их задача заключалась не только в демонстрации политической воли, но и в изучении реальных потребностей Сирии - где, как и в каком объеме Азербайджан может предложить свою помощь. И речь здесь идет о взаимовыгодном партнерстве: Сирия остро нуждается в энергоносителях и восстановлении инфраструктуры, в свою очередь Азербайджан - в новых рынках и расширении географии влияния.

По информации сирийского Минэнерго, в рамках заключенного трехстороннего соглашения между Дамаском, Анкарой и Баку предусмотрена ежедневная поставка порядка 3,4 млн кубометров азербайджанского природного газа. Эти объемы предназначены для обеспечения стабильной работы газовых электростанций на территории Сирии. Ожидается, что благодаря этому стратегическому шагу уровень генерации электроэнергии в стране вырастет на 700-900 мегаватт - что станет не только технологическим прорывом, но и важным вкладом в восстановление критической инфраструктуры в постконфликтный период.

Развитие азербайджано-сирийских связей вписывается в более широкий контекст внешней политики Баку, которая в последние годы характеризуется заметным усилением активности в направлении Ближнего Востока. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан давно вышел за рамки региона Южного Кавказа. Помимо активного взаимодействия с Европой, Центральной Азией и странами тюркского мира, Баку методично выстраивает отношения и с Арабским миром - как стабильный, надежный и технически продвинутый партнер. В условиях глобальной нестабильности такие качества ценятся особенно высоко.

Запуск экспорта газа в Сирию - новая глава в этом процессе. Азербайджан уверенно выходит за рамки традиционного экспорта в Европу. Сегодня газ из Баку поставляется в 12 стран, включая Италию, Грецию, Болгарию, Грузию, Турцию и др., но очевидно, что география не должна ограничиваться лишь западным направлением. Конкуренция за энергетические ресурсы в мире нарастает. Именно поэтому диверсификация поставок и поиск новых направлений становится не опцией, а стратегической необходимостью.

Сирийское направление в этом смысле - шаг одновременно прагматичный и смелый. Газ из Азербайджана нужен Сирии не только для внутреннего потребления. Не стоит забывать и о ее географическом положении - Дамаск потенциально может стать транзитной площадкой для поставок в государства, расположенные еще южнее. В частности, речь может идти о восстановлении разрушенного во время конфликтов трубопровода, соединявшего Сирию и Иорданию. Если его удастся реанимировать, то азербайджанский газ сможет достигать даже Египта, открывая совершенно новую главу в истории энергоснабжения этого региона. А в перспективе это может стать частью еще более широкого Южного газового коридора, идущего в обход нестабильных маршрутов.

Более того, речь идет не только о природном газе. Азербайджан активно наращивает потенциал в сфере производства и экспорта электроэнергии. В стране строятся и модернизируются электростанции, повышается эффективность генерации, внедряются возобновляемые источники энергии. Это открывает перед Баку возможность экспортировать не только «голубое топливо», но и электричество, в том числе в страны Ближнего Востока. Учитывая потребности региона, это направление может стать не менее перспективным, чем западное, а поставки электроэнергии по нему - не менее выгодными, чем поставки газа.

Сирия, в свою очередь, не просто выражает благодарность, а демонстрирует заинтересованность в стратегическом партнерстве с Азербайджаном. Для Дамаска это не только энергетический проект, но и политический жест со стороны Баку, который протягивает руку помощи изнуренному войнами сирийскому народу.

Таким образом, запуск экспорта азербайджанского газа в Сирию, будучи на практике технически свершимся фактом, является в то же время отражением широкой и глубоко продуманной стратегии. Он открывает возможности для экономического роста, расширения дипломатического влияния, укрепления международного авторитета Баку. В момент, когда мир находится в состоянии энергетической и политической турбулентности, Азербайджан демонстрирует редкую способность не только адаптироваться, но и формировать новую реальность, в которой ключевые маршруты, решения и инициативы исходят не с периферии, а из самого сердца стабильности и предсказуемости - из Баку.

Читайте по теме:

Стратегические мосты Азербайджана: Поставки газа в послевоенную Сирию открывают новые горизонты межрегиональной интеграции