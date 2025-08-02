 Азербайджан открывает ближневосточную главу своей энергетической политики | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Мнение

Азербайджан открывает ближневосточную главу своей энергетической политики

Ялчин Алиев13:40 - Сегодня
Азербайджан открывает ближневосточную главу своей энергетической политики

Знаменательное событие состоялось 2 августа в турецком городе Килис.

Сегодня был дан старт экспорту азербайджанского природного газа в Сирию через территорию Турции. Это новая веха, связанная не просто с вводом в действие нового энергетического маршрута, а являющаяся символом глубинных геополитических сдвигов и результатом многолетней последовательной работы Баку по диверсификации поставок, укреплению политических связей и расширению экономического присутствия в ближневосточном регионе.

Предпосылки к этому шагу были заложены заранее. В июле этого года состоялся визит президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан, в ходе которого стороны провели обстоятельные переговоры. До этого лидеры двух стран уже встречались на полях форума в Анталье, что стало первым крупным дипломатическим сигналом на фоне стремительно меняющейся региональной конфигурации. Баку четко дал понять, что Азербайджан готов не просто развивать отношения с Сирией, но и внести конкретный вклад в восстановление этой страны после многолетней войны, причем не декларативно, а практическими шагами, основанными на энергетическом, логистическом и инфраструктурном потенциале.

По поручению Президента Ильхама Алиева в Дамаск была направлена представительная делегация во главе с вице-премьером Самиром Шарифовым, в которую вошли и высокопоставленные представители МИД Азербайджана. Их задача заключалась не только в демонстрации политической воли, но и в изучении реальных потребностей Сирии - где, как и в каком объеме Азербайджан может предложить свою помощь. И речь здесь идет о взаимовыгодном партнерстве: Сирия остро нуждается в энергоносителях и восстановлении инфраструктуры, в свою очередь Азербайджан - в новых рынках и расширении географии влияния.

По информации сирийского Минэнерго, в рамках заключенного трехстороннего соглашения между Дамаском, Анкарой и Баку предусмотрена ежедневная поставка порядка 3,4 млн кубометров азербайджанского природного газа. Эти объемы предназначены для обеспечения стабильной работы газовых электростанций на территории Сирии. Ожидается, что благодаря этому стратегическому шагу уровень генерации электроэнергии в стране вырастет на 700-900 мегаватт - что станет не только технологическим прорывом, но и важным вкладом в восстановление критической инфраструктуры в постконфликтный период.

Развитие азербайджано-сирийских связей вписывается в более широкий контекст внешней политики Баку, которая в последние годы характеризуется заметным усилением активности в направлении Ближнего Востока. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан давно вышел за рамки региона Южного Кавказа. Помимо активного взаимодействия с Европой, Центральной Азией и странами тюркского мира, Баку методично выстраивает отношения и с Арабским миром - как стабильный, надежный и технически продвинутый партнер. В условиях глобальной нестабильности такие качества ценятся особенно высоко.

Запуск экспорта газа в Сирию - новая глава в этом процессе. Азербайджан уверенно выходит за рамки традиционного экспорта в Европу. Сегодня газ из Баку поставляется в 12 стран, включая Италию, Грецию, Болгарию, Грузию, Турцию и др., но очевидно, что география не должна ограничиваться лишь западным направлением. Конкуренция за энергетические ресурсы в мире нарастает. Именно поэтому диверсификация поставок и поиск новых направлений становится не опцией, а стратегической необходимостью.

Сирийское направление в этом смысле - шаг одновременно прагматичный и смелый. Газ из Азербайджана нужен Сирии не только для внутреннего потребления. Не стоит забывать и о ее географическом положении - Дамаск потенциально может стать транзитной площадкой для поставок в государства, расположенные еще южнее. В частности, речь может идти о восстановлении разрушенного во время конфликтов трубопровода, соединявшего Сирию и Иорданию. Если его удастся реанимировать, то азербайджанский газ сможет достигать даже Египта, открывая совершенно новую главу в истории энергоснабжения этого региона. А в перспективе это может стать частью еще более широкого Южного газового коридора, идущего в обход нестабильных маршрутов.

Более того, речь идет не только о природном газе. Азербайджан активно наращивает потенциал в сфере производства и экспорта электроэнергии. В стране строятся и модернизируются электростанции, повышается эффективность генерации, внедряются возобновляемые источники энергии. Это открывает перед Баку возможность экспортировать не только «голубое топливо», но и электричество, в том числе в страны Ближнего Востока. Учитывая потребности региона, это направление может стать не менее перспективным, чем западное, а поставки электроэнергии по нему - не менее выгодными, чем поставки газа.

Сирия, в свою очередь, не просто выражает благодарность, а демонстрирует заинтересованность в стратегическом партнерстве с Азербайджаном. Для Дамаска это не только энергетический проект, но и политический жест со стороны Баку, который протягивает руку помощи изнуренному войнами сирийскому народу.

Таким образом, запуск экспорта азербайджанского газа в Сирию, будучи на практике технически свершимся фактом, является в то же время отражением широкой и глубоко продуманной стратегии. Он открывает возможности для экономического роста, расширения дипломатического влияния, укрепления международного авторитета Баку. В момент, когда мир находится в состоянии энергетической и политической турбулентности, Азербайджан демонстрирует редкую способность не только адаптироваться, но и формировать новую реальность, в которой ключевые маршруты, решения и инициативы исходят не с периферии, а из самого сердца стабильности и предсказуемости - из Баку.

Читайте по теме:

Стратегические мосты Азербайджана: Поставки газа в послевоенную Сирию открывают новые горизонты межрегиональной интеграции

Поделиться:
363

Актуально

Мнение

Азербайджан открывает ближневосточную главу своей энергетической политики

Lifestyle

Мировые звезды в Баку: Как выступления иностранных артистов работают на имидж ...

Экономика

В Турции состоялась церемония начала поставок азербайджанского газа в Сирию - ...

Экономика

Министр экономики: Мы демонстрируем совместную поддержку развитию и ...

Мнение

Азербайджан открывает ближневосточную главу своей энергетической политики

Шут на подтанцовке у Кремля: о какой расправе над Гусманом мечтает Миронов

Дипломатия без ООН: израильско-сирийский кризис и становление региональных посредников

Стратегические мосты Азербайджана: Поставки газа в послевоенную Сирию открывают новые горизонты межрегиональной интеграции

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Стратегические мосты Азербайджана: Поставки газа в послевоенную Сирию открывают новые горизонты межрегиональной интеграции

Новая резолюция - старая ложь: Париж открывает новый антиазербайджанский «сезон»

«Западный крен» Армении и риски Никола Пашиняна

Молодежь против всех? Политическое настроение в Армении на фоне мирной повестки и социологических опросов

Последние новости

Широкая денежная масса в Азербайджане увеличилась почти на 8%

Сегодня, 16:30

На начальном этапе в Сирию будет поступать 3,4 млн кубометров азербайджанского газа в сутки - министр

Сегодня, 16:20

Израиль обвинил Макрона в «моральной слепоте»

Сегодня, 16:10

Кинорежиссер Аяз Салаев награжден Почетным дипломом Министерства культуры

Сегодня, 16:00

Министр энергетики Сирии поблагодарил Азербайджан за газ

Сегодня, 15:50

Снизились номинальный и реальный эффективный курс азербайджанского маната

Сегодня, 15:40

Руководство Минобороны встретилось с членами семей турецких шехидов

Сегодня, 15:30

Джаббаров раскрыл стратегические планы газовой политики Азербайджана

Сегодня, 15:20

СМИ Турции и ТРСК: Азербайджанский газ внесет весомый вклад в нормализацию ситуации в Сирии

Сегодня, 15:10

Алпарслан Байрактар: В скором времени энергоресурсы и логистика пойдут в Турцию через Зангезурский коридор

Сегодня, 15:00

Микаил Джаббаров: Трубопровод Килис – Алеппо расширит географию экспорта азербайджанского газа

Сегодня, 14:50

«Барселона» анонсировала два матча легенд с мадридским «Реалом», встречи пройдут в США

Сегодня, 14:40

Джаббаров раскрыл планы по расширению деятельности SOCAR в ближневосточном регионе

Сегодня, 14:30

Хулуси Кылыч: Начало поставок азербайджанского газа – исторический день для Сирии и ее народа

Сегодня, 14:20

Министр: Экспорт азербайджанского газа на Ближний Восток привлекает внимание рядом важных аспектов

Сегодня, 14:10

Мировые звезды в Баку: Как выступления иностранных артистов работают на имидж Азербайджана и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:00

Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию

Сегодня, 13:50

Азербайджан открывает ближневосточную главу своей энергетической политики

Сегодня, 13:40

В Турции состоялась церемония начала поставок азербайджанского газа в Сирию - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:30

Министр экономики: Мы демонстрируем совместную поддержку развитию и восстановлению Сирии

Сегодня, 13:20
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45