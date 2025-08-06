Кадры спасения человека в габалинском лесу - ФОТО - ВИДЕО

В горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о том, что в селе Лаза Габалинского района, на территории со сложным горно-лесным рельефом, один человек оказался в беспомощном положении.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в МЧС.

В связи с поступившим сообщением на место происшествия незамедлительно были привлечены спасатели Северо-западного регионального центра МЧС.

Оценив оперативную обстановку, было установлено, что Ибишов Эльшан Севдияр оглу, 1986 года рождения, упал в горной местности, получил телесные повреждения различной степени тяжести и оказался в беспомощном положении.

Спасатели вызволили мужчину из труднопроходимой горно-лесной местности и передали бригаде скорой медицинской помощи.