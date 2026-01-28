900-летие Хагани Ширвани будет отмечено на государственном уровне

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О праздновании 900-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Хагани Ширвани".

Как передает 1news.az, cогласно Распоряжению, Министерство культуры совместно с Национальной академией наук Азербайджана подготовит и реализует план мероприятий, посвящённых 900-летнему юбилею мастера слова. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из документа.

В Распоряжении отмечается, что Хагани Ширвани является одним из крупнейших представителей «золотого века» азербайджанской литературы и культуры, внёсших значительный вклад в мировое культурное наследие. Глубоко владея различными областями знаний и опираясь на многовековые традиции Востока, поэт создал богатое художественное наследие, отличающееся гуманистическим содержанием, высокой эстетикой и философской глубиной.

Особое место в творчестве поэта занимают темы справедливости, нравственности, достоинства личности, силы разума, а также искренняя любовь к родине и её красоте. Хагани Ширвани оказал сильное влияние на развитие литературно-философской мысли народов Ближнего и Среднего Востока, а мастера последующих веков обращались к его наследию с неизменным уважением.