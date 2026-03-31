Названа дата начала весенних каникул для начальных классов и дошкольников

Стали известны даты дополнительных весенних каникул для групп дошкольной подготовки и учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, в 2025/2026 учебном году учащиеся данной категории будут отдыхать с 1 по 5 мая.

По завершении каникулярного периода занятия возобновятся 6 мая.

Указанные даты установлены в соответствии с утвержденным Кабинетом министров постановлением «О продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях».