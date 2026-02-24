 Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС | 1news.az | Новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Фаига Мамедова15:22 - Сегодня
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.

Если прежде сообщения о нападениях подростков на одноклассников или учителей казались чем-то далёким, то сегодня подобные случаи затронули и Азербайджан.

При анализе подобных случаев нередко выясняется, что в социальных сетях подростки публиковали тревожные сообщения, делились переживаниями, выражали эмоциональную зависимость или симпатию к другим несовершеннолетним, находящимся в схожем психологическом состоянии. Эти сигналы, оставшиеся без внимания, впоследствии оказываются признаками глубокого внутреннего кризиса.

На этом фоне во многих странах мира усиливаются меры по защите несовершеннолетних в цифровой среде. Всё чаще принимаются решения о блокировке или ограничении доступа к социальным сетям для детей младше 14–15 лет. Специалисты подчёркивают, что неконтролируемое пребывание в интернете может существенно влиять на психоэмоциональное состояние подростков, формируя искажённое восприятие реальности и норм поведения.

В Азербайджане также поднимается вопрос о введении ограничений на регистрацию несовершеннолетних в различных социальных сетях. Обсуждаются возможные механизмы контроля, которые могли бы снизить риски негативного воздействия онлайн-контента и повысить уровень безопасности детей.

Нам стало интересно, что об этом думают представители разных поколений. Чтобы выяснить их отношение к возможным ограничениям, мы опросили родителей и самих подростков.

Мнения родителей разделились: одни с восторгом поддержали идею лимитов или полного запрета на соцсети для детей до 14–15 лет, другие же, опасаясь эффекта «запретного плода», высказались против радикальных мер, предложив ограничиться лишь частичным контролем. Сами подростки также не были единодушны: часть из них выступила против любых рамок, в то время как другие отметили, что подобные запреты для них неактуальны, так как основное время они посвящают учебе.

Подробнее - в видеоматериале 1news.az:

Отметим, что лица несовершеннолетних были сняты и показаны с соблюдением требований Закона «О правах ребёнка».

Согласно законодательству, раскрытие личности ребёнка не допускается в случаях, если он является жертвой сексуального насилия или эксплуатации; обвиняется в физическом или сексуальном насилии; подозревается либо обвиняется в совершении преступления; а также если совершил антисоциальный поступок или его поведение может вызвать негативную общественную реакцию.

Читайте по теме:

Подростки и соцсети: почему страны по всему миру вводят запреты?

Roblox и азербайджанские дети: где заканчивается игра и начинаются риски

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
